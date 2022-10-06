Жительница Волгоградской области потребовала вернуть мобилизованного сына

06 октября 2022, 09:34

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Мать призванного в Городищенском районе Николая Глазкова обратилась в прокуратуру с требованием отменить решение о его мобилизации. 43-летний мужчина страдает серьезными заболеваниями и имеет бронь, указала она.

Как писал "Кавказский узел", заявление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о завершении первого этапа мобилизации не повлияло на режим мобилизации в областном центре, сообщили 5 октября в военкомате. Под призыв попал и волгоградец, на иждивении которого мать, инвалид первой группы, пожаловались в тот же день родственницы мобилизованного мужчины.

4 октября Андрей Бочаров объявил выполненными задачи "первого этапа по формированию мобилизационного ресурса". При этом он указал на то, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным президентом. Отменена мобилизация 379 жителей области, большинство из них не подходили по состоянию здоровья, заявил Бочаров.

В Волгоградской области в конце сентября был мобилизован оглохший на одно ухо 43-летний сотрудник «Концессий теплоснабжения», которому пришла бронь от предприятия. Мать мобилизованного жителя Волгоградской области Николая Глазкова написала заявление в прокуратуру с просьбой вернуть сына домой, сообщило вечером 5 октября V1.ru.

По словам Марианны Глазковой, ее 43-летний сын был мобилизован 24 сентября в Городищенском районе. "Он служил в армии в звании рядового много лет назад. В данный момент он находится в Прудбое на мобилизационных сборах. У него сильнейшие проблемы со здоровьем. У сына сотрясение мозга было, потеря слуха, операция была с язвой", - рассказала она.

Диагноз «глухота» мужчине не поставлен, поскольку он редко обращался к врачам за помощью, уточнила женщина. "Не просил помощи никогда, никуда не обращался. Он работал в «Концессиях теплоснабжения», у нас на руках его бумага о том, что у него есть бронь. Он работает на жизненно важном предприятии, он электросварщик. Дали бронь, но всё равно мобилизовали", - привело ее слова издание.

Главный военный комиссар области Андрей Летунов пообещал разобраться в ситуации и в случае необходимости отреагировать на нее, отмечается в публикации.

"Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Отметим, в Волгоградской области, как и других регионах юга России, зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.

Так, 3 октября стало известно, что 43-летний волгоградец Виталий Кандалов обратился в суд с требованием понизить категорию в его военном билете. По словам волгоградца, военкомат не обратил внимания на состояние его здоровья, а сразу отправил в воинскую часть.

23 сентября 63-летний подполковник запаса Александр Ермолаев сообщил, что мобилизован и отправлен на полигон в Волгоградской области, несмотря на возраст и заболевания, подтвержденные гражданскими врачами. В тот же день стало известно, что его отпустили домой.

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