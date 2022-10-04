Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев

04 октября 2022, 16:19

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Военкоматы Волгоградской области отменили мобилизацию 379 жителей области, большинство из них не подходило по состоянию здоровья, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров, отчитавшись об окончании первого этапа мобилизации.

"Кавказский узел" писал, что жители Волгограда, получившие мобилизационные повестки, пожаловались, что не могут выяснить, на какой срок их призывают и можно ли во время мобилизации выехать за рубеж. Мобилизованные волгоградцы признались, что им так и не разъяснили, каковы будут меры поддержки семей, условия оплаты и время, на которое они отправляются на Украину. После начала мобилизации стал известно, что повестки приходят и жителям, которые не подходят под критерии мобилизации. Так, 43-летний Виталий Кандалов обратился в суд с требованием понизить категорию в его военном билете. По словам волгоградца, военкомат не обратил внимания на состояние его здоровья, а сразу отправил в воинскую часть. 23 сентября 63-летний подполковник запаса Александр Ермолаев сообщил, что мобилизован и отправлен на полигон в Волгоградской области, несмотря на возраст и заболевания, подтвержденные гражданскими врачами. В тот же день стало известно, что его отпустили домой.

Губернатор Андрей Бочаров отчитался сегодня о выполнении "задач первого этапа по формированию мобилизационного ресурса". При этом он отметил низкое качество "формирования и учета приписного состава военных комиссариатов", следует из информации на официальном сайте Волгоградской области.

По его словам, главная проблема — "неполное соответствие мобилизованных установленным президентом критериям при проведении частичной мобилизации". "Рабочими группами и призывными комиссиями совместно с военными комиссариатами из числа уже призванных жителей Волгоградской области возвращены по месту проживания после дополнительного изучения реальной ситуации в отношении мобилизованных граждан и выявления несоответствия заявленным Минобороны РФ критериям 379 человек", - заявил Бочаров.

Среди основных причин, по которым мобилизованных жителей области пришлось возвратить домой, он назвал состояние здоровья (58,8%), семейные обстоятельства (14,2%) несоответствие военно-учетных специальностей установленным критериям, а также отсутствие опыта военной службы (5,8%), несоответствие по возрасту (4,5%), сообщила пресс-служба губернатора.

Сколько всего жителей Волгоградской области мобилизованы в рамках "первого этапа", сколько еще будет этапов и сколько жителей регина планируется отправить на Украину, губернатор не указал.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Призыв при мобилизации осуществляется по разрядам (очередности призыва), отметил юрист Рустам Насыров. К первому разряду, то есть тем, кто подлежит призыву в первую очередь, относятся солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 55 лет, полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет и высшие офицеры до 65 лет. В последнюю очередь, по словам юриста, следует призывать третий разряд – это солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 65 лет.

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