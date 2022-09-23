Администрация Камышина сообщила о гибели военного на Украине

23 сентября 2022, 12:51

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Константин Тер-Мкртчян погиб на Украине, сообщила мэрия Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 118 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября администрация Ольховского района сообщила, что заместитель командира батальона Евгений Орлов погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 117 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Гвардии старший сержант Константин Тер-Мкртчян погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. Публикация, размещенная в Telegram-канале мэрии, проиллюстрирована фотографией Тер-Мкртчяна в форме с нашивкой "Вооруженные силы РФ".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 118 уроженцев Волгоградской области.

Отметим, что после того, как 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса, в Волгоградской области организованы пункты сбора мобилизованных.

Сегодня стало известно, что в Среднеахтубинском районе наряду с другими военнообязанными мобилизован 63-летний подполковник запаса Александр Ермолаев, страдающий диабетом и ишемией мозга. Он сообщил, что отправлен на полигон Прудбой, несмотря на возраст и заболевания, подтвержденные гражданскими врачами. Военно-врачебная комиссия его не осматривала, отметил Ермолаев.

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