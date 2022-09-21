Военный из Волгоградской области погиб на Украине

21 сентября 2022, 17:07

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Заместитель командира батальона Евгений Орлов погиб на Украине, сообщила администрация Ольховского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 117 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", младший сержант Артем Шмелев стал 116-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

15 сентября на Украине погиб уроженец села Липовка Евгений Орлов, сообщила сегодня администрация Ольховского района. Он получил высшее образование в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище. "Прошел армейский путь от командира взвода до начальника Штаба батальона, заместителя командира батальона Штаба парашютно- десантного батальона, получил звание Гвардии капитана", - говорится в сообщении от 20 сентября в Telegram-канале администрации.

Евгению был 31 год, у него остались двое малолетних сыновей, указано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 117 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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