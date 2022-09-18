Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине

18 сентября 2022, 13:20

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Младший сержант Артем Шмелев погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 116 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября власти Волгоградской области назвали имена еще семи убитых на Украине военных. Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 115 уроженцев области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Младший сержант Артём Шмелев погиб в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. Публикация проиллюстрирована фотографией мужчины в форме с нашивкой "Вооруженные силы РФ".

Таким образом, с начала военной операции власти на Украине официально подтвердили гибель не менее 116 жителей Волгоградской области.

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