Власти Волгограда сообщили о семи убитых на Украине военных

15 сентября 2022, 18:56

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Имена погибших волгоградцев подтверждены официально в рамках сегодняшнего вручения посмертных наград их семьям. С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели не менее 114 волгоградцев.

Как писал "Кавказский узел", ранее сообщилось о гибели на Украине уроженца Урюпинска сержанта-контрактника Алексея Цыбина.

В Волгограде сегодня переданы государственные награды семьям погибших на Украине военнослужащих. Ордена Мужества родным погибших передали заместитель военного комиссара Волгоградской области полковник Сергей Юдин и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, сообщил сегодня федеральный "Государственный сторико-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" в релизе на официальном сайте.

Посмертно награждены ефрейтор Роман Карнаухов из Суровикинского района, ефрейтор Иван Ержанов из Волжского, младший сержант, спецназовец Александр Грушевой из Быковского района, рядовой, разведчик-пулеметчик Владимир Бирюков из Октябрьского района, сержанты Михаил Морозов и Олег Бозоров из Среднеахтубинского района и младший сержант Данил Думенко.

О смерти награжденного посмертно Сергея Молокова администрация Урюпинска сообщала 3 июля.

Родственники коротко прокомментировали известные им обстоятельства гибели близких. "Он уехал в апреле туда, два месяца пробыл и 9 июня погиб", - сказала супруга Михаила Морозова Наталья. "[То, что сын] подписал контракт, мы даже и не знали. Я не знала вообще, что он там, [на Украине], пока не приехал представитель военкомата, не объявил, что сын погиб", - сказала мать Олега Бозорова Ольга, чьи слова, как и слова Натальи Морозовой, приводит на своем YouTube-канале издание v102.ru.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 114 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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