Мэрия Урюпинска сообщила о гибели военного на Украине

15 сентября 2022, 13:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант-контрактник Алексей Цыбин погиб на Украине, сообщила администрация Урюпинска. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 108 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября администрация Ольховского района сообщила, что 23-летний сержант-контрактник Иван Черников умер в госпитале от ран, полученных в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 106 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

В Урюпинске похоронен 33-летний сержант Алексей Цыбин, погибший в военной операции на Украине. Алексей Цыбин – уроженец Урюпинска, в 2013 году он подписал контракт и служил в Камышине, сообщает сегодня V1.ru.

Сержант Алексей Цыбин служил в должности командира боевой машины парашютно-десантного батальона. В военной операции он участвовал с первых дней, а погиб 8 сентября, говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации Урюпинска.

Ранее, 12 сентября, администрации Камышинского района и Уметинского сельского поселения сообщили, что на Украине погиб старший сержант Иван Богатырев, который участвовал в военной операции в должности водителя бензовоза. Богатырев погиб 6 сентября, его похоронили в родном селе Умет.

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 108 уроженцев Волгоградской области.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.