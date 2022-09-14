Власти Ольховского района сообщили о гибели военного на Украине

14 сентября 2022, 18:14

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Сержант Иван Черников погиб на Украине, сообщила администрация Ольховского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 106 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", капитан Николай Потапов, погибший на Украине, стал 105-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

23-летний сержант Иван Александрович Черников умер в госпитале от ран, полученных в ходе спецоперации на Украине, сообщила администрация Ольховского района в своем Telegram-канале.

В 2018 году Иван был призван в армию. В период прохождения службы в армии заключил контракт на службу в Вооруженных силах России, с 24 февраля 2022 года участвовал в специальной операции на территории Украины.

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 106 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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