10 сентября 2022, 16:29

Власти Камышина сообщили о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Капитан Николай Потапов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 105 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 10 сентября власти подтвердили гибель на Украине не менее 104 уроженцев Волгоградской области.

Капитан Николай Потапов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 105 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

, "Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине", "Подтверждена гибель на Украине 10 уроженцев Волгоградской области", "В Камызяке попрощались с погибшим на Украине артиллеристом".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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