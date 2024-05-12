Контрактник из Адыгеи осужден за оставление части

12 мая 2024, 13:50

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Защита контрактника Алия Халита оспорила приговор Майкопского военного суда, указав что причиной отсутствия бойца на службе стало состояние здоровья. Южный окружной военный суд оставил в силе шестилетний срок Халиту.

Как сообщал "Кавказский узел", после объявления мобилизации в Уголовный кодекс России были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Майкопский гарнизонный суд приговорил к шести годам колонии контрактника Алия Халита, защита обжаловала приговор.

Как следует из апелляционного определения, опубликованного на сайте Южного окружного военного суда, Халит отсутствовал на службе с 15 октября 2022 года по 7 ноября 2022 года и с 21 января 2023 по 23 октября 2023, это время он провел у себя дома. Адвокат, оспаривая приговор, указал, что суд оставил без внимания наличие заболеваний у Халита, которые были уважительной причиной неявки на службу. Кроме того, общественная палата Майкопа попросила смягчить ему наказание. Также Халит был добровольцем батальона «Донбасс» в 2015 года и участником специальной военной операции, указала защита.

Южный окружной военный суд решил, что приговор является законным, обоснованным и справедливым, и отказался удовлетворить апелляционную жалобу, указано в определении.

"Кавказский узел" также писал, что Майкопский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку контрактника Владимира Назаренко за отсутствие в воинской части более четырех месяцев.

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