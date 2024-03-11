11 марта 2024, 03:44

Контрактник из Адыгеи осужден условно за самоволку

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К шести годам условного срока приговорил Майкопский гарнизонный военный суд контрактника Владимира Назаренко за отсутствие в воинской части более четырех месяцев.

Как сообщал "Кавказский узел", после объявления мобилизации в Уголовный кодекс России были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Майкопский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему контрактной службы Владимиру Назаренко, признав его виновным в самовольном оставлении части.

В приговоре, опубликованном на сайте суда 10 марта, говорится, что 4 июня 2023 года Назаренко, "проходя военную службу по контракту, с целью временно уклониться от военной службы, намереваясь провести время по своему усмотрению, в период мобилизации без уважительных причин не явился в срок на службу в войсковую часть". Он уехал к месту жительница в станице Новоалексеевской Курганинского района, где находился до 10 октября того же года. Затем он добровольно явился в военную комендатуру Армавирского гарнизона.

Свою вину Назаренко признал полностью, от дачи показаний в суде отказался, сославшись на защищенные Конституцией права. Суд признал его виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ и приговорил к шести годам условного срока с испытательным сроком на три года.

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Примечание:

"Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве", "Контрактник из Краснодарского края приговорен к шести годам за дезертирство".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 марта 2024, 02:46

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