Задержание подозреваемого. Фото пресс-службы Национального антитеррористического комитета - http://nac.gov.ru/sites/default/files/styles/universal_view/public/1_1397.jpg

14 мая 2024, 02:00

Неделя с 6 по 12 мая прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 6 по 12 мая 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

Историк и журналист Надежда Кеворкова была арестована 6 мая 2024 года по обвинению в оправдании терроризма за публикации в своем Telegram-канале. Поводом для уголовного преследования Кеворковой стали репост текста о нападении на Нальчик, написанного в 2010 году журналистом Орханом Джемалем, и публикация о движении «Талибан»*. 13 мая 2024 года она была включена в список террористов и экстремистов.

Силовики задержали жителя Ингушетии, подозреваемого в оправдании действий участников террористической организации. По версии силовиков, в сентябре 2023 года житель Ингушетии разместил в одном из телеграм-каналов два комментария и видеозапись. «Они содержат, как установлено экспертом, психологические и лингвистические признаки оправдания терроризма, а именно оправдания деятельности одного из лидеров террористической организации "Имарат Кавказ"** и её участника», - говорится в публикации на сайте МВД по Ингушетии.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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* движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России

** организация признана террористической и запрещена в России

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