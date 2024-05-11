11 мая 2024, 14:47

Житель Ингушетии заподозрен в оправдании терроризма

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Силовики задержали жителя Ингушетии, подозреваемого в оправдании действий участников террористической организации "Имарат Кавказ"*.

Житель Ингушетии задержан по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД газета "Ингушетия".

По версии силовиков, в сентябре 2023 года житель Ингушетии разместил в одном из телеграм-каналов два комментария и видеозапись. "Они содержат, как установлено экспертом, психологические и лингвистические признаки оправдания терроризма, а именно оправдания деятельности одного из лидеров террористической организации "Имарат Кавказ" и её участника", - говорится в публикации на сайте МВД по Ингушетии.

Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, отмечается в сообщении.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

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* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ингушетии заподозрен по делу о вербовке в "Имарат Кавказ"*", "Житель Нальчика осужден на длительный срок за присягу лидеру "Имарат Кавказ"*", "Багаудин Евлоев осужден за участие в террористической организации".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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