Беженцы потребовали от ОБСЕ гарантий для возвращения в Карабах

14 мая 2024, 01:26

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Акцию перед зданием МИД Армении, где проходила встреча главы министерства Арарата Мирзояна и председателя ОБСЕ Яна Борга, провели карабахские беженцы. В своем письме они потребовали обеспечить их безопасное возвращение на родину и обвинили власти Армении в попытке предать забвению карабахский вопрос.

Как писал "Кавказский узел", К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. 18 января правозащитники сообщили, что нежелание переселенцев получать гражданство Армении обусловлено опасениями, что их лишат финансовой поддержки правительства. Власти при этом заверили, что все выплаты для беженцев сохранятся. 25 марта глава МВД Армении сообщил, что более 79 тысяч карабахских беженцев прошло регистрацию в Армении, но за гражданством обратились лишь 1437 человек. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

Карабахские беженцы провели акцию перед зданием МИД Армении в Ереване, где проходила встреча главы армянского внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна с действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом. Они передали Боргу и Мирзояну письмо, подписанное 215 карабахскими общественными организациями, в котором потребовали восстановить в Нагорном Карабахе международный порядок, основанный на уважении права на самоопределение и других прав и свобод народов и человека, "в противном случае весь цивилизованный мир должен принять, что блокада, вооруженная агрессия, геноцид и оккупация являются законными способами урегулирования конфликтов".

В письме описываются условия возвращения карабахцев на свою родину. Авторы письма исключают юрисдикцию Азербайджана и считают, что вооруженные силы, полиция и администрации Азербайджана должны быть полностью выведены с территории Нагорного Карабаха, включая Шаумянский район. По всей границе Нагорного Карабаха беженцы потребовали разместить многонациональные международные миротворческие силы ООН, а также потребовали создать демилитаризованную зону. Международно признанный Лачинский коридор, по их мнению, должен быть полностью передан под контроль и управление ООН, точно так же, как и вся территория Нагорного Карабаха, с целью обеспечения условий возвращения всех беженцев, создания демократических и правовых институтов и восстановления экономики. Окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен путем проведения референдума.

Власти Армении, оппозиция, а также международные структуры должны поднять вопрос о переселении в Нагорный Карабаха азербайджанцев и прекратить этот процесс, заявила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Мариам Авагян.

"Если в собственной стране у нас нет руководителя, который представит интересы собственного народа, мы вынуждены обратиться к внешним силам. В данном случае - к ОБСЕ. С тем ожиданием, что они встанут на защиту международных норм и прав, а это в первую очередь, право на возвращение армян на родину", - отметила Авагян.

По ее словам, действия Азербайджана ставят под угрозу существование карабахских армян. "Есть единственная модель, которой наши власти должны воспользоваться - это "отделение во имя спасения". Только это может спасти армян от геноцида", - отметила Авагян.

Минская группа ОБСЕ не расформирована, она бездействует, сказала корреспонденту "Кавказского узла" беженка из Гадрута Маргарита Карамян.

"Расформирования МГ ОБСЕ требует Азербайджан, который против того, чтобы арцахский вопрос был решен на международных площадках. Баку предпочитает закрыть вопрос путем российско-турецких договоренностей при участии армянской стороны", - отметила Карамян.

Арцахский вопрос, по ее словам, никогда не был локальным вопросом, он всегда был международным. "Мы должны сделать так, чтобы нас услышали, должны потребовать своего права на возвращение и не терять своего права на Арцах (Нагорный Карабах). Ни одна нация не может добровольно оставить свою родину и уйти. Арцахский народ вышел из Арцаха (Нагорного Карабаха), поскольку была угроза геноцида", - отметила она.

Правоохранители не допустили участников акции к зданию МИД. Лично передать письмо действующему председателю Яну Боргу им не удалось. Письмо было передано через корреспондента "Кавказского узла", который принял участие в пресс-конференции Борга и Мирзояна после их встречи.

В ходе конференции Араратом Мирзояном не был поднят карабахский вопрос. Ян Борг коснулся лишь гуманитарного аспекта.

На вопрос корреспондента "Кавказского узла", закрыла ли ОБСЕ вопрос Нагорного Карабаха, и если нет, то как ОБСЕ представляет себе возвращение карабахцев на родину, поскольку это их требование, действующий председатель ОБСЕ отметил, что "конечно, организация эта для людей и о людях, но ОБСЕ не может вмешиваться в процесс, который идет между двумя сторонами". "Мы уважаем позиции двух стран", - отметил Ян Борг, добавив, что рад принять адресованное ему письмо.

Сам Арарат Мирзоян, как министр иностранных дел Армении, должен был в первую очередь поднять вопрос карабахского конфликта. Инициатива по решению карабахского конфликта должна принадлежать прежде всего Еревану, считает редактор издания "Step1", политический обозреватель Наира Айрумян.

"Но это, разумеется, не отменяет мандат МГ ОБСЕ, поскольку оно безотносительно отношений Еревана и Баку. Но, тем не менее, без инициативы Еревана никто другой не может предпринимать активных действий", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она предполагает, что до сих пор всякие действия или шаги сталкивались с препятствиями со стороны Еревана. По ее словам, были инициативы, в том числе на уровне той же МГ ОБСЕ, в частности, со стороны западных сопредседателей, но они все нивелировались именно из-за того, что армянская сторона по меньшей мере не реагировала на них. "Сейчас происходит тоже самое. В Армению приехал действующий председатель ОБСЕ, обладающий эксклюзивным мандатом на поиск решения арцахского конфликта, и армянская сторона ни словом не обмолвилась об этом мандате", - отметила Айрумян.

Политический обозреватель добавила, что после сентября 2023 года правительство Армении представляет вопрос депортированных карабахцев как чисто гуманитарный, не имеющий правовых и политических аспектов.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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