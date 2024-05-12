Мемориальная доска Алану Гедгагову. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Терского района от 09.05.24, https://t.me/terek_news/6866

12 мая 2024, 12:58

Власти назвали имя убитого в 2022 году бойца из Кабардино-Балкарии

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Алан Гедгагов убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Терекского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 141 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Аслан Шидов из Баксанского района убит в зоне военной операции. К 12 мая известно, что в ходе боевых действий на Украине убит 141 боец, о 19 из них стало известно из отчета властей о выплатах семьям убитых бойцов в 2022 году, в котором не были приведены имена бойцов.

Старший лейтенант Алан Гедгагов убит в ходе военной операции на Украине в 2022 году , сообщила администрация Терского района 9 мая в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии в школе села Верхний Акбаш мемориальных досок участникам боевых действий.

Как следует из информации на мемориальной доске, видеозапись с открытия которой приложена к публикации, Гедгагову было 24 года, дата смерти - 29 сентября 2022 года.

Таким образом, власти сообщили о смерти как минимум 141 участника военной операции на Украине из Кабардино-Балкарии, в том числе 18 бойцов, о смерти которых сообщали власти, отчитываясь о выплатах семьям погибших.

Таким образом, официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 141 бойца из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 122 из них, о еще 19 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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