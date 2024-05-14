Жительница Кабардино-Балкарии осуждена за торговлю людьми

14 мая 2024, 02:50

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К двум годам колонии общего режима приговорил суд 58-летнюю жительницу Кабардино-Балкарии, признав ее соучастницей торговли людьми и организации проституции несовершеннолетних.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля были задержаны пять жительниц Кабардино-Балкарии, которые склоняли девушек к проституции за рубежом и удерживали их, не позволяя вернуться на родину. Всего по делу проходит шесть жительницы республики, одна из них находится в розыске.

Жительница Кабардино-Балкарии приговорена к двум годам колонии общего режима за организацию проституции с участием несовершеннолетних с применением насилия, а также за торговлю людьми, пишет 13 мая 1777.ru.

По данным следствия, 58-летняя осужденная занималась наведением чистоты в номерах, обеспечением секс-работницы всем необходимым и вела журналы учета. Она пошла на сделку со следствием, сдала подельников и чистосердечно раскаялась.

Жительницы Кабардино-Балкарии заманивали девушек из неблагополучных семей, перевозили их в Бахрейн, отбирали паспорта, били их, не выпускали на улицу и накачивали наркотиками. Среди пострадавших есть несовершеннолетние в возрасте от 13 до 17 лет. Девушек чаще всего подыскивали в Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, Нальчике и Дагестане, информирует "Блокнот-Ставрополь".

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