Суд согласился допросить эксперта по делу Игоря Нагавкина

02 мая 2024, 17:22

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Районный суд удовлетворил просьбу волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина о допросе автора экспертизы его высказываний, ставших поводом для уголовного дела о дезорганизации работы изолятора.

Как писал "Кавказский узел", в Ленинском суде Волгоградской области слушается дело волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина, обвиняемого в дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 УК РФ). Нагавкин заявил об организованной провокации с водворением его в камеру к "педофилам", что и вызвало конфликт с сотрудниками СИЗО. 21 января Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО: она отказалась от финансовых претензий к правозащитнику, однако процесс по делу о дезорганизации работы учреждения продолжился. 19 февраля на заседании суда Игорь Нагавкин заявил, что его незаконно содержат в одиночной камере более 40 суток.

Трое сотрудников СИЗО-5 обвинили Нагавкина в том, что 15 мая 2023 года он угрожал им во время насильственного помещения в камеру к подозреваемым в преступлениях против половой неприкосновенности.

Сегодня в Ленинском райсуде прошло заседание по делу о дезорганизации Игорем Нагавкиным работы СИЗО-5. На заседании присутствовали Игорь Нагавкин с адвокатом Ильей Говорухиным, сторону обвинения представлял прокурор Ленинского района Игорь Попов, передал корреспондент "Кавказского узла".

В начале заседания Игорь Нагавкин подал ходатайство о повторном вызове в суд эксперта-лингвиста с журналом регистрации и учета судебных экспертиз. "В этом журнале эксперт обязана отражать все свои экспертные действия. Я не раз в суде заявлял, что она неверно трактовала содержание моих обращений к сотрудникам изолятора во время инцидента. Она додумала в своей экспертизе то, чего вообще не было", - пояснил суть своего прошения корреспонденту «Кавказского узла» Игорь Нагавкин.

Прокурор Попов в суде возразил, что в действиях эксперта-лингвиста не было ничего противозаконного. Судья Наталья Сулохина удовлетворила ходатайство Нагавкина и вызвала эксперта-лингвиста в суд, а также истребовала журнал регистрации учета. Следующее заседание она назначила на 15 мск 14 мая.

Корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Нагавкин сообщил, что также направил иски в суд по поводу "отвратительных условий содержания в СИЗО-5". "По моим жалобам районная прокуратура трижды выносила предписания руководству изолятора (в мае, июне и декабре 2023 года). Но ни по одному из них никакого исправления ситуации в СИЗО-5 нет — камеры заключенных все в том же ужасном состоянии. Прокуратура признавала виновным заместителя начальника изолятора... Все материалы прокурорских проверок, на которые я ссылаюсь в иске, у меня есть", - рассказал Нагавкин.

Правозащитник также высказал мнение, что районная прокуратура не контролирует реакцию СИЗО-5 на ее предписания, «поэтому руководство изолятора ничего не делает для улучшения условий содержания заключенных».

11 марта стало известно, что Игорь Нагавкин с 7 марта проводит бессрочную голодовку в знак протеста против нарушений прав арестованных в СИЗО Ленинска. Нагавкин потребовал визита областного прокурора в изолятор. 21 марта жалобы правозащитника поступили в прокуратуру Волгоградской области, и руководитель ведомства на личном приеме заверил сестру Нагавкина, что к ее брату будет направлен представитель прокуратуры. 24 марта представитель СИЗО проинформировал сестру Нагавкина, что заключенный прекратил голодовку.

Нагавкин также сообщил, что жалобы в Кассационный суд на игнорирование требований суда еще не отправил, так как «не получил из областного суда его апелляционное решение» по его делу.

Ходатайство Нагавкина о рассмотрении журнала регистрации и учета судебных экспертиз на судебном заседании "совершенно обоснованно", прокомментировал прошение правозащитника юрист Сергей Иващенко.

"Требования к его (журнала) ведению экспертами определены законом - они строго регламентированы. Можно легко отметить противоречия в тех показаниях, которые давала эксперт ранее суду, и той информации, которую она оставила в этом журнале. Если такое противоречие будет озвучено на суде, у Игоря есть реальный шанс на победу", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Иващенко пояснил, что судебный эксперт обязан вести подобный журнал, согласно требованиям Федерального закона №73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ".

Напомним, в 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека"* в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений.

18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий из ломбарда и приговорил его к шести годам лишения свободы. Облсуд сократил ему срок лишения свободы на два месяца – до пяти лет и 10 месяцев. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

23 апреля 2024 года суд освободил Игоря Нагавкина от дальнейшего наказания в связи с истечением срока давности. Решение обусловлено тем, что судебная система не желает признавать своих ошибок, заявила правозащитница Юлия Евдокимова. В тот же день Нагавкин вышел из СИЗО в Ленинске и отправился домой в Калач-на-Дону. Он заявил, что будет добиваться полной реабилитации.

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