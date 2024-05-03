Помощник Левона Кочаряна арестован после нападения на журналиста

03 мая 2024, 02:30

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Следственный комитет Армении отчитался об аресте помощника депутата Левона Кочаряна по делу о нападении на журналиста. Претензии помощника адвоката к журналисту касались обнародованных им видеозаписей.

Как писал "Кавказский узел", сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян в сентябре 2023 года был арестован по обвинению в применении насилия к полицейским, но уже 6 ноября был освобожден в связи с получением статуса депутата парламента. В марте адвокаты Кочаряна добились для него разрешения на выезд из Армении, хотя на первоначальном слушании по ходатайству защиты суд отказался отменить запрет выезда, назначенный Кочаряну в качестве меры пресечения после освобождения из-под стражи.

Помощник депутата от оппозиционной фракции "Армения" Левона Кочаряна Артур Сукоян взят под стражу по обвинению в препятствовании работе журналиста с применением насилия. Согласно версии следствия, 30 апреля Сукоян применил силу к журналисту Civic.am Давиду Левоняну.

Сообщение об аресте помощника депутата опубликовано 2 мая на официальной странице ведомства в соцсети. Как заявляют следователи, Сукоян ударил журналиста по лицу и оскорбил его. Претензии Сукояна к Левоняну касались видеозаписей, которые журналист опубликовал за два дня до инцидента, 28 апреля.

“Давид Левонян находился во дворе здания Национального собрания Армении с целью осуществления своей профессиональной журналистской деятельности, когда к нему подошел помощник одного из депутатов. Он оскорбил журналиста и потребовал объяснений по поводу публикации в социальной сети видео Левоняна. В ответ Давид Левонян уточнил, что он журналист, а видео, которым он поделился, выражает его свободу слова и личное мнение журналиста. Разговор перерос в ссору, (....) обвиняемый обругал журналиста и ударил рукой по лицу с намерением заставить его отказаться от распространения нежелательных видеороликов. В результате журналист упал, а камера в его руке оказалась повреждена”, - описывает инцидент Следственный комитет Армении (перевод "Кавказского узла").

По информации ведомства, помощник депутата продолжал угрожать ему и после удара, требуя, чтобы Давид Левонян в будущем не публиковал “подобные видео”.

В сообщении СК не уточняется, на какой срок помощник Левона Кочаряна отправлен в следственный изолятор. Уголовное дело возбуждено части 3 статьи 237 УК Армении, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Адвокаты Сукояна Александр Кочубаев и Эрик Алексанян 1 мая сообщили, что попытались рассказать правоохранителям версию случившеегося с их подзащитным с его слов, но «следственные органы почти всех районов Еревана отказались выслушать их», отмечает издание Armenia Today.

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