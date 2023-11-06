06 ноября 2023, 22:40

Левон Кочарян вышел на свободу

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Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон освобожден из-под ареста  в связи с получением статуса депутата парламента.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 сентября во время акции протеста в Ереване полиция задержала несколько десятков активистов, в том числе сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна. 24 сентября Кочарян был арестован.  Сегодня адвокаты сообщили, что Кочарян получит статус депутата Национального собрания, в связи с этим арест подлежит отмене.

Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян освобожден из-под ареста после получения мандата депутата Национального собрания Армении. После выхода из уголовно-исполнительного учреждения Кочарян заявил, что не готов пока говорить о мандате, все это для него было неожиданностью. "Сейчас важно, что я на свободе, об остальном, наверное, потом будет повод поговорить. Для меня все это было сюрпризом", - привело его слова агентство "Новости Армения".

Как следует из видео, которое опубликовал сегодня блогер Мика Бадалян в своем Telegram-канале, встретить Леыона Кочаряна пришли не менее 20 человек.

Напомним, освобождение Кочаряна стало возможно после того как от мандата депутата отказался Армен Чарчян, а три следующих кандидата  в депутаты по предвыборному списку блока "Армения"  сообщили в Центризбирком о своем самоотводе.

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Примечание:

"60 человек обвинены по уголовным статьям после протестов в Ереване", "Защита Ашотяна обратилась в ЕСПЧ", "Служба госбезопасности Армении заявила о предотвращении госпереворота".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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