Левон Кочарян вышел на свободу

06 ноября 2023, 22:40

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Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон освобожден из-под ареста в связи с получением статуса депутата парламента.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 сентября во время акции протеста в Ереване полиция задержала несколько десятков активистов, в том числе сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна. 24 сентября Кочарян был арестован. Сегодня адвокаты сообщили, что Кочарян получит статус депутата Национального собрания, в связи с этим арест подлежит отмене.

Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян освобожден из-под ареста после получения мандата депутата Национального собрания Армении. После выхода из уголовно-исполнительного учреждения Кочарян заявил, что не готов пока говорить о мандате, все это для него было неожиданностью. "Сейчас важно, что я на свободе, об остальном, наверное, потом будет повод поговорить. Для меня все это было сюрпризом", - привело его слова агентство "Новости Армения".

Как следует из видео, которое опубликовал сегодня блогер Мика Бадалян в своем Telegram-канале, встретить Леыона Кочаряна пришли не менее 20 человек.

Напомним, освобождение Кочаряна стало возможно после того как от мандата депутата отказался Армен Чарчян, а три следующих кандидата в депутаты по предвыборному списку блока "Армения" сообщили в Центризбирком о своем самоотводе.

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