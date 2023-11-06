Адвокаты анонсировали получение Левоном Кочаряном статуса депутата

06 ноября 2023, 03:52

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Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон, арестованный по обвинению в применении насилия к полицейским во время акции протеста, сегодня получит статус депутата Национального собрания, заявили его адвокаты. В связи с этим арест Кочаряна подлежит отмене.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 сентября во время акции протеста в Ереване полиция задержала несколько десятков активистов, в том числе сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна. 24 сентября Кочарян был арестован на один месяц.

Адвокаты Левона Кочаряна сообщили 5 ноября, что три кандидата в депутаты по предвыборному списку блока "Армения" Мигрдат Мадатян, Анжела Налбандян и Герасим Варданян сообщили в ЦИК о своем самоотводе. Таким образом, в соответствии с Избирательным кодексом Армении, следующим кандидатом по списку является Левон Кочарян, пишут "Новости-Армения".

По словам адвокатов, заседание Центризбиркома, "в ходе которого будет зафиксировано получение Левоном Кочаряном мандата депутата НС РА, состоится 6 ноября". Защита пришла к выводу, что Кочарян с момента получения статуса депутата не может содержаться под стражей. "Устранение незаконного ареста силой депутатской неприкосновенности не приводит к прекращению уголовного преследования", - тем не менее отметили адвокаты Александр Кочубаев, Эрик Алексанян и Арам Вардеванян.

Место депутата во фракции "Армения" оказалось вакантным после того, как в октябре депутат Армен Чарчян отказался от мандата, информируют news.am.

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