25 сентября 2023, 09:21

Левон Кочарян арестован на месяц

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Суд в Ереване арестовал на один месяц сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна, обвиняемого в применении насилия к полицейским по время акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 сентября во время акции протеста в Ереване аолиция задержала несколько десятков активистов, в том числе сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна.

Суд в Ереване постановил заключить под стражу сроком на один месяц Левона Кочаряна, который обвиняется в применении насилия в отношении полицейских во время акции протеста в городе, привел сегодня ТАСС слова адвоката Кочаряна Александра Кочубаева.

Напомним, ранее Кочубаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что после задержания Кочарян был силовиками сильно избит. "Бригада скорой помощи госпитализировала его", – отметил он.

"Кавказский узел" также писал, что в Ереване акции протеста проходят с 19 сентября, их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие вступали в стычки с полицейскими. 21 сентября они перекрыли движение в центре города, после чего полицейские начали задерживать участников акции.

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Примечание:

"Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха", "Пашинян дистанцировался от решения Степанакерта прекратить сопротивление", "Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки".

Автор: "Кавказский узел"

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