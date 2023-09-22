Участники митинга в Ереване. 21 сентября 2023 г. Фото https://apa.az/ru/strani-snq/minuvsei-nocyu-v-xode-akcii-v-erevane-zaderzany-30-celovek-535290

22 сентября 2023, 14:18

Полиция сообщила о более чем ста задержанных на протестных акциях в Ереване

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84 человека доставлены сегодня днем в полицейские участки за участие в акциях неповиновения, сообщил представитель МВД. С учетом задержанных утром общее число активистов, подвергнутых приводу в полицию, превысило сто.

Как писал "Кавказский узел", с 19 сентября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники протестов вступали в стычки с полицейскими. 21 сентября они перекрыли движение в центре города, после чего полицейские начали задерживать участников акции.

Протестующие направились сегодня от здания правительства перекрывать улицы. Они скандировали "Арцах" (Нагорный Карабах) и "Никол – предатель". Однако силовики действовали жестко, разблокируя уличное движение. Полиция задержала несколько десятков активистов, в том числе сына Роберта Кочаряна Левона Кочаряна. В основном, задерживают мужчин, не трогая при этом женщин, передает корреспондент "Кавказского узла".

В полицейские участки доставлены еще 84 участника акций протеста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

"Задержанных доставили в полицейские участки за административное правонарушение по 182 статье КоАП – неподчинение законному требованию полиции. После составления протокола задержанных отпустят", - сказал Габриелян, добавив, что эта цифра может измениться.

Адвокат Александр Кочубаев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что силовики жестоко избили Левона Кочаряна. "Бригада скорой помощи госпитализировала его", - отметил он.

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Примечание:

"Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха", "Пашинян дистанцировался от решения Степанакерта прекратить сопротивление", "Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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