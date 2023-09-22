22 сентября 2023, 11:22

26 участников акции протеста задержаны в Ереване

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Полицейские в Ереване задержали 26 человек на акции протеста, участники которой требуют отправить в отставку Никола Пашиняна и принять беженцев из Нагорного Карабаха. 

Как писал "Кавказский узел", с 19 сентября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники протестов вступали в стычки с полицейскими. 21 сентября они перекрыли движение в центре города, после чего полицейские начали задерживать участников акции.

В полицейские участки доставлены 26 участников акций протеста, которые продолжились сегодня утром, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы полиции Армении.

"Все они задержаны за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП – неподчинение законному требованию полиции. После составления протоколов все они будут отпущены", - сказал он.

В Ереване сегодня с раннего утра проходят акции протеста. В частности, протестующие собрались у выхода из здания правительства, они требуют отставки премьер-министра и призывают правительство принять беженцев из Нагорного Карабаха. Кортежу премьер-министра после заседания правительства пришлось покинуть здание кабмина по «коридору» спецназа полиции, пишет News.am.

Напомним, Никол Пашинян 21 сентября заявил, что силовики при разгоне протестных акций будут действовать жестко, но в рамках закона. Вечером того же дня активист Сурен Саакян и девять его сторонников были задержаны ереванской полицией после попытки установить палатку в сквере Маштоца.

Протесты в Ереване начались после того, как Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Армянская оппозиция пригрозила Николу Пашиняну импичментом.

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Примечание:

"Пашинян дистанцировался от решения Степанакерта прекратить сопротивление", "Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки", "Пашинян призвал Алиева сохранить достигнутые договоренности".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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