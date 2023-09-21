Оппозиция пригрозила Пашиняну импичментом

21 сентября 2023, 05:08

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Депутаты парламента инициируют процедуру импичмента для отстранения Никола Пашиняна и его правительства от власти, а для координации протестного движения создается Национальный комитет объединенной оппозиции, заявили участники митинга в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", с 19 сентября в Ереване проходят акции протеста, вызванные сообщением о военных действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Силовики применяли против протестующих светошумовые гранаты, есть пострадавшие и задержанные.

Правительство Пашиняна проводит протурецкую политику и должно уйти в отставку, заявили участники митинга оппозиции в Ереване. Полиция стянула к месту акции большое силовиков, в том числе спецназ «красных» и «черных» беретов, передал корреспондент «Кавказского узла».

Около 30 оппозиционных политических сил обсудили сложившуюся ситуацию и договорились о создании Национального комитета, который будет координировать протестное движение, заявил на митинге депутат фракции «Айастан», представитель Верховного бюро АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

«Также разработан план по смене власти. В рамках этого плана оппозиция воспользуется возможностью импичмента в парламенте. Программу спустя некоторое время передадим Комитету, после чего представим программу общественности», - сказал он.

Кандидат в мэры от блока «Мать Армения» Андраник Теванян, выступая на митинге, призвал всех поддержать протест, отбросить все политические разногласия и присоединиться к борьбе. «Для победы над противником нужны не ополченские отряды, а регулярная армия, а для смены власти нужна массовость. Важно участие каждого в защите Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха). Без участия государства оказать помощь Арцаху невозможно, однако враг не только на границе, враг – в правительстве», - подчеркнул Теванян.

Первый премьер-министр Армении Вагзен Манукян считает, что армянское государство и армия должны предотвратить этническую чистку в Нагорном Карабахе. По его словам, Пашинян уже договорился с Азербайджаном и Турцией об открытии коридора через Сюник, но если «не будет его [Пашиняна], не будет и договоренности», - заявил он на митинге.

Бывший премьер также раскритиковал Россию, руководители которой постоянно напоминают, что Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. «Это всего лишь отговорка. Они [Россия] заключили союз с Турцией, и ради своих интересов должны были чем-то пожертвовать. Но благодаря Пашиняну пожертвовали намного больше. Все партии должны консолидироваться вокруг Комитета для смены власти. Завтра на митинге я озвучу состав комитета», - подчеркнул Манукян.

"Кавказский узел" также писал, что военно-патриотическая структура "Азатазен" на митинге в Ереване объявила о создании антикризисного штаба, задачей которого будет смена власти в Армении.

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