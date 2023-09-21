Полиция приступила к задержаниям участников протестов в Ереване

21 сентября 2023, 21:29

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Силовики задерживают участников акции у здания правительства Армении с требованием отставки главы правительства. Премьер-министр Армении сегодня предупредил, что силовики при разгоне подобных акций будут действовать жестко, но в рамках закона.

Как писал "Кавказский узел". 20 сентября митинг оппозиции у здания правительства в Ереване вылился в столкновения с полицией, силовики провели задержания. Позже оппозиция пригрозила премьер-министру Николу Пашиняну импичментом. Минувшей ночью полиция Армении задержала у здания правительства в центре Еревана 30 протестующих на фоне событий в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба МВД республики. Сегодня участники акций протеста перекрыли движение в центре Еревана

Силовики задерживают участников акции у здания правительства Армении, требующих отставки главы правительства. Премьер-министр Армении предупредил, что силовики при разгоне протестных акций будут действовать законно, но жестко.

Силовики начала жесткие задержания участников акции. Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале RusNews, группа силовиков попыталась закрыть в полицейской машине одного из мужчин, однако он сумел выйти из машины на фоне стычки у нее с другими протестующими, что вызвало столкновения активистов с полицией. 168. am опубликовало на своем сайте короткую видеозапись массовых столкновений в центре Еревана. "Спутник - Армения" в своем Telegram-канале опубликовал сегодня кадры задержания мужчины и женщины. "Полиция сегодня действует жестко, крайне даже жестко, провоцирует людей на конфликты. Сама идет вперед. Они пытаются запугать людей", - заявил блогер Мика Бадалян в своем Telegram-канале в прямом включении с площади Республики. Как следует из прямого эфира, который ведет News.Am, на 22.15 (21.15 мск) силовики стоят в оцеплении у здания правительства, вокруг них собрались протестующие.

Во время своего сегодняшнего видеообращения премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал проходящие с 19 сентября акциям протеста в Ереване."Цель применения насилия со стороны некоторых состоит в том, чтобы правоохранители потеряли самообладание и на улицах пролилась кровь", - сказал Пашинян в прямом эфире.Он предупредил, что они будут действовать жестко, но в рамках закона, в соответствии со стальным мандатом, сообщило сегодня Aysor.Am.

"Кавказский узел" писал, что поводом для активизации протестов в Ереване стали сообщения о военных действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе и последующем прекращении сопротивления Нагорного Карабаха.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке “Кавказского узла” "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

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