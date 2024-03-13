Суд разрешил Левону Кочаряну выезд из Армении

13 марта 2024, 09:56

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Защита убедила суд изменить меру пресечения депутату парламента Армении Левону Кочаряну, обвиняемому в избиении полицейских. Кочаряну в обмен на залог разрешено поехать в Женеву для участия в ассамблее.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта суд в Ереване не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения в виде запрета на выезд из страны депутату от блока "Армения" Левону Кочаряну. Перед этим адвокаты заявили, что Кочаряну нужно поехать в Женеву "для участия в ассамблее".

Суд общей юрисдикции Еревана 12 марта удовлетворил ходатайство депутата парламентской фракции «Армения» Левона Кочаряна об изменении меры пресечения на подписку о невыезде из страны в обмен на залог, сообщает News.am.

Суд назначил сумму залога в размере 2 миллионов драмов (около 4,9 тысячи долларов), пишет издание.

Кочарян намерен поехать в Женеву, где 22-25 марта пройдет 148-я Ассамблея межпарламентского союза, информирует JAMnews.

Напомним, 22 сентября 2023 года во время акции протеста в Ереване полиция задержала несколько десятков активистов, в том числе Левона Кочаряна - сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. 24 сентября он был арестован по обвинению в применении насилия в отношении полицейских. 6 ноября Левон Кочарян был освобожден в связи с получением статуса депутата парламента.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 452 УК Армении (вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица). По версии защиты, Кочарян не совершал никаких противоправных действий.

10 ноября 2023 года адвокат сообщил, что судмедэксперты не нашли следов насилия на теле полицейских, которые, как утверждает следствие, пострадали от действий Левона Кочаряна.

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