Левон Кочарян. Фото: https://www.aysor.am/ru/news/2019/10/07/Левон-Кочарян/1614736

08 марта 2024, 07:41

Суд отказался разрешить Левону Кочаряну выезд из Армении

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Суд в Ереване отказался отменить подписку о невыезде депутату парламента Армении Левону Кочаряну, обвиняемому в избиении полицейских. Защита мотивировала ходатайство необходимостью поездки Кочаряна в Женеву.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2023 года адвокат сообщил, что судмедэксперты не нашли следов насилия на теле полицейских, которые, как утверждает следствие, пострадали от действий Левона Кочаряна - сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

22 сентября 2023 года во время акции протеста в Ереване полиция задержала несколько десятков активистов, в том числе Левона Кочаряна. 24 сентября он был арестован по обвинению в применении насилия в отношении полицейских. 6 ноября Левон Кочарян был освобожден в связи с получением статуса депутата парламента.

Суд в Ереване не удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения в виде запрета на выезд из страны в отношении депутата от блока «Армения» Левона Кочаряна, сообщает News.am.

Перед этим адвокаты заявили, что Левон Кочарян должен поехать "в Женеву для участия в ассамблее".

По версии защиты, Кочарян не совершал никаких противоправных действий. Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 452 УК Армении (вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица), пишет издание.

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Примечание:

"Адвокаты анонсировали получение Левоном Кочаряном статуса депутата", "Аналитики сочли недостаточным потенциал оппозиции для смены власти в Армении", "Оппозиция предложила создать временное правительство после отстранения Пашиняна от власти".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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