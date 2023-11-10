Защита сочла выводы экспертизы доказательством невиновности Кочаряна

10 ноября 2023, 19:28

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Судмедэксперты не нашли следов насилия на теле полицейских, которые, как утверждает следствие, пострадали от действий сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона, заявил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 сентября во время акции протеста в Ереване полиция задержала несколько десятков активистов, в том числе сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна. 24 сентября Кочарян был арестован по обвинению в применении насилия в отношении полицейских . 6 ноября Левон Кочарян освобожден в связи с получением статуса депутата парламента.

Судмедэкспертиза не нашла следов насилия на теле полицейских, которые как утверждает следствие, пострадали от действий Левона Кочаряна, заявила защита сына бывшего президента Армении.

О получении заключения судебно-медицинской экспертизы сообщил сегодня адвокат Левона Кочаряна Эрик Алексанян на своей странице в Facebook*. "Согласно судмедэкспертизе, у "пострадавших" силовиков Грачика Хачатряна и Вардана Ованнисяна никаких следов насилия или увечий не обнаружено", - написал адвокат. Это еще раз доказывает невиновность Левона Кочаряна и недостоверность показаний полицейских, подчеркнул Алексанян.

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