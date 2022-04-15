Съемки в пацифистском ролике привели Михаила Беньяша к административному протоколу

15 апреля 2022, 06:05

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Сотрудники полиции составили протокол на принявшего участие в антивоенном ролике краснодарского адвоката Михаила Беньяша по статье о дискредитации вооруженных сил России.

Видео с антивоенным обращением Беньяша и еще троих человек было опубликовано 28 февраля на Youtube-канале коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов "Протокол", сообщил 14 апреля в своем Telegram-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В ролике они высказали свое мнение по поводу ситуации на Украине и прокомментировали действия России.

"Он [ролик] сделан на коленке, сам я в нем выгляжу ужасно и еле ворочаю языком ибо был ужасно вымотан. В те дни задержания сыпались одно за другим", - написал в своем Telegram-канале Михаил Беньяш. Он пояснил, что был задержан практически сразу, еще одну участницу съемок задержали спустя 10 минут. "И все бы ничего, но родина помнит, родина бдит", - иронично написал адвокат.

"За этот ролик "Протокола" мне выписали другой протокол по 20.3.3 - дискредитация, стало быть", - заявил Михаил Беньяш, пояснив, что считает предъявленные ему обвинения "бредом".

Напомним, "Кавказский узел" писал, что 12 росгвардейцев оспорили в Прикубанском райсуде Краснодара решение краевого управления Росгвардии об их увольнении после отказа участвовать в спецоперации на Украине. Юристы назвали обоснованным отказ росгвардейцев от участия в действиях за пределами России. Интересы уволенных сотрудников Росгвардии в суде представлял краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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