Экологи и активисты заявили об уничтожении естественного ландшафта анапских пляжей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Купальный сезон в Анапе официально стартовал на фоне шторма, который превратил завезенный на пляжи песок в вязкую грязь, из-за чего прибрежные воды окрасились в коричневый цвет. Экология и активисты считают, что отсыпка пляжей является попыткой освоить бюджет в ущерб уникальной экосистеме.

Как писал "Кавказский узел", управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапского пляжа, где привозной песок еще не засыпали. В Анапе купальный сезон официально откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны, определенной после ЧС с танкерами. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка. Власти 28 мая рапортовали, что на пляжах завезенный песок будет просеиваться и просушиваться, однако пользователи Telegram считают, что не получится воссоздать кварцевый песок.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

1 июня 2026 года на черноморском курорте Анапа официально стартовал купальный сезон. Накануне его открытия по побережью ударили шторм и ливни. Завезенный в рамках полумиллиардного государственного контракта дешевый карьерный песок, обильно разбавленный глиной, превратился в вязкую грязь, а прибрежные воды окрасились в коричневый цвет, передает корреспондент "Кавказского узла", которая побывала на 12 ключевых пляжных территориях города и опросила экспертов и активистов о фактическом состоянии зон отдыха.

Глава города-курорта Анапа Светлана Маслова в своем официальном телеграм-канале сообщила, что с 1 июня для отдыхающих будут доступны далеко не все территории. «Для купания в море с 1 июня будут доступны все выведенные из опасной зоны пляжи. Это 4,5 км песчаных пляжей: 1 км в Витязево и 3,5 км от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк", а также все галечные пляжи. Купание на остальных песчаных пляжах будет разрешаться поэтапно: по мере проведения работ по отсыпке чистым песком и последующего исключения их из опасной зоны», - написала она.

Комментаторы раскритиковали заявление, задаваясь вопросом, как можно «местами, через одного рекламировать пляжи», и напрямую обвинили чиновников в попытке экстренно освоить бюджетные средства в ущерб уникальной экосистеме анапских дюн.

Экологи и активисты встревожены состоянием анапских пляжей

"По всему побережью прошли дожди и шторм, реки несут в море мусор и муть. У берега образовалась грязная полоса воды шириной в сотни метров. Более того, 31 мая мы зафиксировали свежий выброс мазута на пляже села Супсех возле Анапы. Вынесло много мусора, большая часть которого покрыта нефтепродуктами. Мазут ложится "в россыпях" - плюшки размером от нескольких миллиметров до пяти-шести сантиметров. Похоже, это уже третий случай за весну, когда разлив мазута с танкеров достигает берегов Анапы. Административная система живет отчетами, а не реальностью. Они доложат наверх, что все в порядке, ведь в условиях суверенной демократии народ им не указ», - прокомментировал ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" эколог Игорь Шкрадюк.

Деньги на "рекультивацию" просто цинично освоили

«Ситуация аховая. Знаменитые анапские пляжи с природным кварцевым песком просто губят, отрабатывая многомиллиардный госконтракт. Отсыпку делают самым дешевым карьерным песком с огромной примесью глины. Это происходит на всех песчаных пляжах города. После дождя 31 мая все это превратилось в скользкое месиво. Люди падают, не доходя до воды. Вся эта глина смывается штормом в море, уничтожая прозрачность воды. Деньги на "рекультивацию" просто цинично освоили», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" анапский активист Илья Гоголинский.

«Наше движение публиковало видеодоказательства качества завозимого грунта - на кадрах четко видна глина. Мы очень надеемся, что общественность будет услышана, и этот грунт хотя бы попытаются просеять в ближайшее время, иначе курортный сезон окажется под угрозой со стороны экологического имиджа города», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения "Анапа гражданская, депутат городской думы Анапы Олег Янцен.

Уничтожаются уникальные природные богатства

«Уничтожаются уникальные природные богатства. Тот песок, который завозят грейдерами, не имеет ничего общего с местным рассыпчатым ракушечным песком. Под видом благоустройства и ликвидации ЧС идет планомерное уничтожение естественного ландшафта ради освоения бюджетных средств», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" гражданский активист из поселка Сукко Ольга Серебрякова.

Пляжные территории Анапы поделены на три категории в зависимости от безопасности

На основе данных экологов, мониторинга активистов и заявлений мэрии корреспондент «Кавказского узла» составил список зон на побережье Анапы с разделением на три категории безопасности.

На относительно безопасных зонах галечных пляжей администрацией разрешено купание, риски загрязнения песка тут отсутствуют, но сохраняется опасность штормового мусора и точечных мазутных пятен, как после непогоды 31 мая.

К первой категории пляжей отнесены четыре пляжа.

На галечном пляже "Высокий берег" инфраструктура в целом готова, но после шторма 31 мая береговая линия замусорена ветками и водорослями. Здесь разрешено нахождение на берегу и купание в обуви (из-за гальки). Риски минимальны по сравнению с песчаной зоной, так как здесь нет глиняных наносов.

На галечном пляже "Малая бухта" с защищенной акваторией вода очищается быстрее, чем на открытых участках. Купание и нахождение на шезлонгах разрешено, визуально чистая зона, наиболее готовая к приему туристов 1 июня.

Пляж Сукко из крупной гальки, это глубоководный залив, по заверениям местных активистов, карьерный песок сюда не завозили, однако шторм прибил к берегу бытовой мусор из местной реки. Открыт без ограничений.

Галечный пляж Большой Утриш находится в заповедной зоне. Качество воды традиционно выше, чем в черте города. Осадки смыли грязь с гор, но море остается относительно прозрачным на удалении от берега. Пляж открыт, разрешено полноценное нахождение и купание.

Вторая категория пляжей. Включены властями в «безопасную зону», однако фактически представляют собой зону экологического и травматического риска. К этой категории относятся четыре пляжные зоны Анапы.

Центральный пляж Анапы попал под масштабную засыпку песчано-глиняной смесью. Из-за ливня 31 мая покрылся глубокими грязными бороздами на всю толщину засыпки. Прибрежная вода мутная, коричневого цвета. Официально открыт. Разрешено находиться на песке и пользоваться шезлонгами, однако отдыхающие жалуются, что «ноги переломать можно» из-за застывшей комками грязи. Рядом с устьем реки Анапки (возле «Гранд отеля») очевидцы обнаружили торчащую из нового песка строительную арматуру и деревянные колышки, которыми размечали территорию. Металлоконструкции занесены грязью, их почти не видно, что создает прямую угрозу травмирования.

С Лечебного пляжа начинается официально разрешенная властями 3,5-километровая зона. Пляж засыпан некондиционным грунтом с примесью глины. Из-за размыва суглинка море у берега превратилось в непрозрачную взвесь. Местные жители отмечают, что из-за нулевой видимости в воде люди рискуют массово наступать на скатов-хвостоколов, которые часто подходят к песчаным отмелям Анапы. Купание разрешено, но фактически затруднено из-за жидкой грязи у кромки воды.

Пляжи Пионерского проспекта до санатория "Бимлюк" входят в разрешенную 3,5-километровую зону. Тяжелая техника разровняла карьерный грунт. Природный кварцевый песок погребен под слоем суглинка. На поверхности образовалась корка, которая после просыхания превращается в пыль. Разрешен проход и отдых. Действуют спасательные посты.

Пляж Витязево открыт частично на отрезок в один километр (район улицы Скифской). Остальная территория дюн разворовывается под строительство частных отелей. Завезенный песок размыт дождями, берег в промоинах. Разрешено купание только в границах утвержденного километрового участка. За флажками зона считается закрытой.

Третья категория - закрытые и категорически запрещенные зоны. Официально признаны властями "опасной зоной" из-за незавершенных работ по отсыпке или же загрязнены нефтепродуктами.

Пляжи Джемете от санатория "Бимлюк" до санатория "Рябинушка" официально не выведены из опасной зоны, здесь продолжаются вялотекущие работы по выгрузке грунта. Территория перекопана грейдерами. После майского шторма песчано-глиняная смесь ушла в море, сформировав широкую полосу жидкой грязи. Купание запрещено. Нахождение на песке ограничено, шезлонги не выставлены. Проход вдоль берега возможен только в плотной обуви.

Пляжи Пионерского проспекта от "Рябинушки" до Витязево. Работы по отсыпке тут не завершены, согласно данным контракта, они продлятся до конца июля. Пляжи представляют собой, по сути, строительную площадку с курсирующей спецтехникой. Натуральные дюны уничтожаются. Купание категорически запрещено. Размещены запрещающие знаки.

На пляже станицы Благовещенской под угрозой из-за вымывания грунтов находятся уникальные песчаные косы. Работы по формированию «чистого слоя» здесь еще не начались, территория признана небезопасной из-за сильных донных течений после затяжных штормов весной 2026 года. Купание запрещено, рекреационная инфраструктура к 1 июня не развернута.

Бугазская коса - дикая, экологически уязвимая территория, инфраструктура отсутствует, из-за штормов береговая линия сильно изменена, отмечаются наносы морского мусора. Запрещена для купания. Официально не контролируется спасательными службами, риски отбойных течений («тягунов») максимальны.

Дикие пляжи на участке Супсех - Сукко - Утриш, дикие пляжи у лиманов Витязево. Экстремальный уровень опасности. Именно на пляже села Супсех экологи зафиксировали массовый свежий выброс мазута в виде фракций до 6 см. Дикие пляжи у лиманов Витязево страдают от гниения водорослей и размыва прибрежной полосы. На лиманах фиксируются застойные явления и неприятный запах. Здесь действует категорический запрет на купание и нахождение. Несмотря на запреты, туристы продолжают посещать эти места ради уединения, подвергаясь риску токсического отравления нефтепродуктами на гальке и инфекционных заболеваний в лиманах.

Юрист усмотрел нарушения в условиях контракта на отсыпке пляжей

Муниципальный контракт № 1/2 на сумму 521 773 000 рублей, заключенный администрацией Анапы с коммерческой компанией, вскрывает масштабную схему, где ликвидация экологических последствий служит лишь ширмой для освоения средств местного бюджета, считают независимые юристы. Копию контракта активисты предоставили в распоряжение «Кавказского узла».

Процедура «единственного поставщика» была использована искусственно, чтобы не допустить к торгам сторонние компании

Юрист Ярослав Белов обратил внимание на то, что контракт заключен на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика при чрезвычайных ситуациях). «Чиновники обосновали это необходимостью ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Однако крушение произошло 15 декабря 2024 года, а контракт сомнительно подписывается 11 апреля 2026 года - спустя почти полтора года. Назначение закупки без открытого конкурса на сумму более полумиллиарда рублей спустя 16 месяцев после происшествия юридически несостоятельно. У властей было достаточно времени для проведения открытого, прозрачного тендера. Процедура «единственного поставщика» была использована искусственно, чтобы не допустить к торгам сторонние компании», - считает юрист.

"Керченский пролив находится в 80-100 км от песчаных пляжей Пионерского проспекта и Витязево. Даже если нефтяные пятна частично донесло до Анапы, закон позволяет тратить деньги без торгов исключительно на ликвидацию последствий в зоне ЧС. Засыпка полумиллиона кубометров карьерного суглинка на инвестиционно привлекательные пляжи детских санаториев в Джемете под предлогом керченской катастрофы - это грубое нецелевое использование бюджетных средств. Координаты выгрузки из спецификации (проезд Голубые Дали, Джеметинский проезд, улица Скифская) доказывают, что «ликвидацию ЧС» совместили с банальным коммерческим благоустройством перед сезоном", - считает Белов.

По документам исполнитель обязан завести 481 тысячу кубических метров чистого песка, соответствующего строительному ГОСТ 8736-2014. По этому стандарту содержание глины в песке жестко ограничено (не более 0,25–0,5%). На практике же, как считают Илья Гоголинский и Олег Янцен, завозится дешевая, непросеянная карьерная некондиция с высоким содержанием глины.

Оплачивая по твердой цене дорогой просеянный кварцевый песок, администрация принимает дешевую глину

Ярослав Белов подсчитал, что "объем указанный в контракте, это около 40 тысяч самосвалов КамАЗ2. "Если распределить этот объем по площади указанных в четырех этапах участков пляжей (при их средней ширине в 50–100 метров), толщина песчаного слоя должна составить от 1 до 2 метров. В реальности отдыхающие видят 10-сантиметровый слой размытой дождями грязи. Это указывает на то, что колоссальный объем песка существует только на бумаге. Оплачивая по твердой цене дорогой просеянный кварцевый песок, администрация принимает дешевую глину", - отметил он добавив, что подрядчик уже получил 50% аванса, то есть почти 260,8 миллиона рублей.

Белов так же обратил внимание на то, что "В пункте 2.1 контракта официально прописана ставка НДС 22% (94 090 213 рублей 11 копеек)". "Однако в Налоговом кодексе РФ нет ставки 22% - максимальная составляет 20%. Включение в официальный государственный документ несуществующей налоговой ставки на сумму, превышающую законную почти на 10 миллионов рублей, является либо признаком тотальной некомпетентности проверяющих органов, либо сознательным искусственным завышением сметы», - считает он.

Он советует правозащитникам и активистам Анапы подготовить официальные обращения в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с требованием заблокировать исполнение контракта, провести экспертизу завезенного грунта на соответствие ГОСТу и расследовать факт возможного хищения средств местного бюджета.

Курортный сезон в Анапе начался не с пляжного отдыха, а с разворачивающегося масштабного экологического и коррупционного скандала

«Курортный сезон в Анапе начался не с пляжного отдыха, а с разворачивающегося масштабного экологического и коррупционного скандала», - прокомментировала слова юриста Ольга Серебрякова.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе".