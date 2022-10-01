Кубанским росгвардейцам отказано в восстановлении на службе

01 октября 2022, 00:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд отказался восстановить на службе троих сотрудников Росгвардии, оспоривших увольнение, которое последовало за их отказом участвовать в спецоперации на Украине. Защита обжалует это решение, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта в Прикубанском райсуде Краснодара прошло предварительное судебное заседание по иску бойцов Росгвардии, оспоривших увольнение. 1 апреля по просьбе представителя Росгвардии Прикубанский райсуд передал в краевой суд дело трех бойцов, оспоривших увольнение за отказ ехать на Украину. Адвокат росгвардейцев Михаил Беньяш обжаловал это решение, однако 30 июня Краснодарский краевой суд отказался перенести процесс в суд первой инстанции из-за наличия в деле государственной тайны. 18 июля суд при рассмотрении иска уволенных росгвардейцев отказал в двух ходатайствах защиты, мотивируя их гостайной. В России нет прецедентов удовлетворения исков о восстановлении росгвардейцев, отказавшихся от участия в спецоперации на Украине, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

25 февраля командир взвода роты ОМОН Росгвардии капитан полиции Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, с 6 февраля находившиеся в Крыму на учениях, отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы России и Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. 29 марта от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь три росгвардейца: Владислав Асташев, Андрей Барбаков и Виктор Гусаров.

Рассмотрение иска росгрвардейцев состоялось 30 сентября, им было отказано в восстановлении на службе, сообщил в своем Telegram-канале адвокат Михаил Беньяш.

Он отметил, что решение суда будет обжаловано.

Военнослужащие, в том числе из регионов СКФО и ЮФО, за отказ ехать в зону спецоперации на Украине рискуют стать обвиняемыми в неисполнении приказа, но уголовные статьи о дезертирстве и самовольном оставлении части неприменимы в этих случаях, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Напомним, 26 мая Владикавказский гарнизонный военный суд отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 29 бывших сотрудников Росгвардии, которых досрочно уволили за несоблюдение условий контракта. 25 мая военный суд в Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 115 бывших сотрудников Росгвардии, которые были уволены после выхода из зоны спецоперации на Украине. Росгвардейцев уволили по дисциплинарной статье, что лишает их льгот и возможности заключения нового контракта, пояснил ранее адвокат Андрей Сабинин.

3 июня стало известно, что суд в Чечне назначил 10 суток ареста контрактнику из военной комендатуры Али Мусаеву за отказ ехать в командировку "в район выполнения специальных задач". 4 июня также стало известно, что в Грозненский гарнизонный военный суд поступило дело военнослужащего Зелемхана Бугучаева. Он обвинен по части 1 статьи 338 УК РФ (дезертирство), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.