Михаил Беньяш. Фото Елены Синеок, Юга.ру

03 ноября 2022, 17:03

Беньяш* указал на невозможность ведения дел с гостайной из-за статуса иноагента

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Статус иностранного агента исключает для адвоката возможность ведения дел с гостайной, сообщил краснодарский адвокат Михаил Беньяш*, внесение которого в список физлиц-иноагентов Минюст объяснил финансированием с Украины. Получение гонорара от иностранца за выполнение адвокатом своей работы по закону не влечет статуса иноагента, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября имя краснодарского адвоката Михаила Беньяша* появилось в реестре физлиц-иноагентов на сайте Минюста России. В качестве причины его внесения в список ведомство указало "осуществление политической деятельности", а источником его иностранного финансирования назвало Украину. Беньяш* заявил, что не получал от Украины финансирование, и что обжалует в суде включение своего имени в реестр физлиц-иноагентов.

Адвокат Михаил Беньяш, признанный иностранным агентом, сообщил, что не ожидает из-за этого больших проблем в своей адвокатской работе. "В законе ничего об этом нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Беньяша, он и далее сможет "спокойно вести дела". Единственное исключение - дела с гостайной он теперь вести не сможет. Но это, считает Беньяш, не касается дела росгвардейцев, которое он уже ведет. "Там я уже был ознакомлен со всей гостайной, нового ничего не предвидится, и поэтому, я полагаю, что смогу дальше участвовать в этом деле", - подчеркнул адвокат.

25 февраля командир взвода роты ОМОН Росгвардии капитан полиции Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, с 6 февраля находившиеся в Крыму на учениях, отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы России и Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. 29 марта от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь три росгвардейца: Владислав Асташев, Андрей Барбаков и Виктор Гусаров. 30 сентября суд отказался восстановить их на службе. Защита обжалует это решение, заявил адвокат Михаил Беньяш. 

Получение от иностранца гонорара за выполнение адвокатом своей работы не может по закону вести к получению статуса "иностранного агента", указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. "В законе не регламентируется, откуда клиент берет деньги на оплату функций адвоката", - заявил президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

Адвокат Евгений Черноусов поддержал эту точку зрения. "Закон об адвокатуре не запрещает адвокату получать гонорар за исполнение своих обязанностей от клиента-иностранца или от иностранца через третье лицо. Он не обязан знать происхождение тех денег, которые он получил к качестве гонорара за исполнение своих обязанностей", - заявил он.

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* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функцию иноагента 

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельность.

Примечание:

"Беньяш счел неправосудным отказ рассмотреть иск мобилизованного кубанца", Съемки в пацифистском ролике привели Михаила Беньяша к административному протоколу", "Адвокат Беньяш назвал обыск в своей квартире проявлением репрессий".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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