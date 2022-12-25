Юристы разъяснили порядок лишения Беньяша* адвокатского статуса

25 декабря 2022, 15:52

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Требование Минюста лишить Михаила Беньяша* статуса адвоката должны рассмотреть специальная квалификационная комиссия и совет Адвокатской палаты Краснодарского края, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Лишение статуса предусмотрено за грубые нарушения, а названные Минюстом основания к ним не относятся, констатировали они.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря Михаил Беньяш сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса.

Ведомство заявило, что Беньяш подрывал статус адвокатуры, размещая в своем телеграм-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката. Сам Беньяш усомнился в том, что решение о лишении его статуса будет вынесено на этом основании. Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, а без нее квалификационная комиссия не сможет принять решение, пояснил он.

Лишение статуса адвоката – достаточно длительная процедура, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сочинский адвокат Сергей Костюк. "Автоматического лишения звания не происходит. Сначала создается квалификационная комиссия. Если ей удается собрать данные о том, что в действиях адвоката есть правонарушения, на совете Адвокатской палаты поднимается вопрос о мере наказания. У адвокатов есть несколько уровней наказания — замечание, предупреждение, лишение статуса. Лишение статуса полагается лишь в исключительных случаях за особо грубые нарушения — вроде обмана клиента или предательства его интересов", - рассказал он.

Из случаев лишения статуса по политическим мотивам Сергей Костюк вспомнил лишь историю московского адвоката Алексея Барановского - бывшего националистического активиста, который в октябре 2022 года был лишен статуса за «нигилизм» по отношению к действующему правопорядку и призывы к устранению госорганов.

Михаил Беньяш - кубанский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

В Краснодарском крае подобных случаев еще не было, подтвердил и краснодарский адвокат Феликс Вертегель. При этом требование Минюста не соответствует основаниям для лишения адвоката статуса, отметил он. "Это [лишение статуса] очень сложная вещь, и можно точно сказать, что основания, которые представил Минюст, не относятся к тем нарушениям, за которые лишают звания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Формальным основанием для лишения статуса адвоката обычно служит нарушение закона об адвокатской деятельности, отметил президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. "Но в реальности у различных адвокатских палат разные критерии для назначения этого наказания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 28 октября Минюст включил Михаила Беньяша в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября адвокат обжаловал это решение. Ранее, в начале ноября, Беньяш пояснил "Кавказскому узлу", что статус иностранного агента исключает для адвоката возможность ведения дел с гостайной. Но, по его мнению, это не касалось дела росгвардейцев, которое он уже ведет. "Там я уже был ознакомлен со всей гостайной, нового ничего не предвидится, и поэтому, я полагаю, что смогу дальше участвовать в этом деле", - пояснил адвокат.

Однако 13 декабря суд в Сочи отстранил Беньяша от участия в деле уволенных сотрудников Росгвардии, заявив, что Беньяш как иностранный агент не имеет допуска к гостайне.

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* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.