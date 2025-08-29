Военный из Краснодарского края убит в ходе военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Сухомлинов убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 777 военнослужащих из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 11 июля власти официально назвали имена как минимум 776 бойцов из Краснодарского края, убитых на Украине.

О том, что житель Выселковского района Виталий Сухомлинов был убит в ходе специальной военной операции, стало известно из публикации в телеграм-канале главы администрации Сергея Фирстков. Сегодня он выложил пост о том, что поздравил родственникам убитого "предоставлен земельный участок в собственность бесплатно в соответствии с законодательством Краснодарского края". Биографические данные и обстоятельства смерти Сухомлинова не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 777 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".