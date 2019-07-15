Пикет памяти Натальи Эстемировой в Москве 15 июля 2019 года. Фото Гора Алексаняна для "Кавказского узла"

15 июля 2019, 14:56

Акция памяти Эстемировой привлекла внимание прохожих в Москве

Организаторы пикета в 10-ю годовщину убийства сотрудницы грозненского офиса "Мемориала" Натальи Эстемировой отметили, что были удивлены согласием властей Москвы на проведение акции.

Как информировал "Кавказский узел", 28 февраля, в день рождения Натальи Эстемировой, правозащитная организация Amnesty International напомнила о том, что убийство правозащитницы так и не было эффективно расследовано. Сегодня исполняется 10 лет со дня убийства Эстемировой.

Наталью Эстемирову похитили 15 июля 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать из справки "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Акция в память о Наталье Эстемировой на Лермонтовской площади Москвы началась с возжжения свечей. Активисты стояли с плакатами "Кто убил Наташу Эстемирову?" Пикет вызвал интерес у прохожих, они подходили к активистам с просьбой рассказать о Наталье Эстемировой.

Председатель ПЦ "Мемориал" Олег Орлов на пикете в память Эстемировой 15 июля 2019 года. Фото Гора Алексаняна для "Кавказского узла"Еще до начала акции на Лермонтовскую площадь пришли полицейские. Проверив документы у организатора акции, они отошли в сторону, передал корреспондент "Кавказского узла".

Акция была согласована с властями, отметила координатор кампаний Amnesty International в России Инга Келехсаева. "Мы согласовывали акцию и на самом деле удивились, что нам ее согласовали, потому что сейчас почти нереально добиться согласования акции, да еще и в центре Москвы. Мы были приятно удивлены. Полицейские крайне доброжелательны. Они подошли к нам в начале акции и просто предупредили, что они постоят на площади. Как видите, акция проходит в спокойной атмосфере", - сказала Келехсаева корреспонденту "Кавказского узла".

В акции приняли участие около десяти представителей Amnesty International и "Мемориала", сообщила Инга Келехсаева. "Здесь представителей других организаций не будет. Все же середина рабочего дня. Но вечером в «Мемориале» пройдет большое мероприятие, и там будут представители разных правозащитных организаций", - добавила она.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Убийцы Натальи Эстемировой остаются безнаказанными уже восемь лет", "Правозащитники потребовали найти убийц Эстемировой", "ЕСПЧ запросил дополнительные материалы по делу об убийстве Эстемировой".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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