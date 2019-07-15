В десятую годовщину убийства Эстемировой коллеги поделились воспоминаниями о ней

15 июля 2019, 00:04

Наталья Эстемирова даже в реалиях Чечни находила возможность не просто рассказывать о нарушениях прав, но и помогать пострадавшим, напомнили правозащитники в 10-ю годовщину ее убийства и потребовали от властей довести до конца расследование этого преступления.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля, в день рождения Натальи Эстемировой, правозащитная организация Amnesty International напомнила о том, что за десять лет убийство правозащитницы так и не было эффективно расследовано.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал" Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

12 июля, в преддверии 10-й годовщины убийства Натальи Эстемировой, Amnesty International опубликовала на своем YouTube-канале видео с воспоминаниями ее коллег и близких. "Она была не только правозащитником в узком смысле этого слова, я бы сказал шире – она была народным заступником", - рассказал на видео руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

"Многим людям она помогла. Она не просто собирала информацию, она оказывала реальную помощь", - подтвердил руководитель ингушского офиса "Мемориала" Тимур Акиев.

Дочь Эстемировой рассказала, что многому научилась у матери. "Я научилась быть стойкой, я научилась думать критически и никогда не терять надежду, несмотря ни на что", - сказала на видео Лана Эстемирова.

Сегодня, в десятую годовщину убийства Натальи Эстемировой, 10 международных правозащитных организаций и три российские - ПЦ «Мемориал», «Комитет против пыток» и фонд «Общественный вердикт» - обратятся к властям России с требованием эффективного расследования убийства правозащитницы, сообщила 12 июля Amnesty International.

Кроме того, сегодня в Москве на Лермонтовской площади решено провести акцию памяти Натальи Эстемировой, в ней примут участие активисты и сторонники Amnesty International и других правозащитных организаций. "За десять лет российские власти не сделали ничего, чтобы найти исполнителей и заказчика этого преступления. Мы выйдем на площадь, чтобы не дать забыть о Наталье, её работе и преступлениях, которые совершались и продолжают совершаться в Чечне", - приводятся слова координатора кампаний Amnesty International в России Инги Келехсаевой в сообщении на сайте организации.

Руководитель грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев, осужденнный по обвинению в хранении наркотиков и освобожденный по УДО, заявил 21 июня после выхода на свободу, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью, но "Мемориал" в Чечне больше работать не будет.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".