Задержание правозащитников на пикете в Москве 15 июля 2019 года. Фото пресс-службы "Мемориала"

15 июля 2019, 16:15

Задержаны участники пикета в годовщину убийства Эстемировой

Силовики задержали председателя совета "Мемориала" Александра Черкасова, главу комитета "Гражданское содействие" Светлану Ганнушкину и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, напомнивших на пикете в центре Москвы о нераскрытом убийстве Натальи Эстемировой.

Как писал "Кавказский узел", сегодня правозащитники из Amnesty International и "Мемориала" провели на Лермонтовской площади в Москве акцию памяти Натальи Эстемировой. Пикет был согласован властями, что удивило организаторов.

Скриншот сообщения о задержании пикетчиков в Москве, https://www.facebook.com/tanya.lokshina/posts/2261034180618147Правозащитники Александр Черкасов и Светлана Ганнушкина и журналистка Елена Милашина вышли сегодня на Красную площадь в футболках с портретом Эстемировой, в руках они держали три плаката: "Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад", "Заказчики и убийцы до сих пор не найдены", "Как же так, господин президент?".

Их задержали и повезли в отделение, говорится в сообщении Правозащитного центра "Мемориал", полученном "Кавказским узлом".

Участники пикета на Красной площади были задержаны уже через 15 минут после его начала, сообщила на своей странице в Facebook программный директор Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина.

8 февраля, в день рождения Натальи Эстемировой, правозащитная организация Amnesty International также указала на то, что убийство правозащитницы так и не было эффективно расследовано.

Эстемирову похитили 15 июля 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Наталье Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы говорится в материале "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Примечание:

"Правозащитники потребовали найти убийц Эстемировой", "Госдеп, ЕС и ОБСЕ призвали положить конец безнаказанности заказчика убийства Политковской", "ЕСПЧ запросил дополнительные материалы по делу об убийстве Эстемировой".

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