Задержаны участники пикета в годовщину убийства Эстемировой

15 июля 2019, 16:15

Силовики задержали председателя совета "Мемориала" Александра Черкасова, главу комитета "Гражданское содействие" Светлану Ганнушкину и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, напомнивших на пикете в центре Москвы о нераскрытом убийстве Натальи Эстемировой.

Как писал "Кавказский узел", сегодня правозащитники из Amnesty International и "Мемориала" провели на Лермонтовской площади в Москве акцию памяти Натальи Эстемировой. Пикет был согласован властями, что удивило организаторов.

Правозащитники Александр Черкасов и Светлана Ганнушкина и журналистка Елена Милашина вышли сегодня на Красную площадь в футболках с портретом Эстемировой, в руках они держали три плаката: "Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад", "Заказчики и убийцы до сих пор не найдены", "Как же так, господин президент?".

Их задержали и повезли в отделение, говорится в сообщении Правозащитного центра "Мемориал", полученном "Кавказским узлом".

Участники пикета на Красной площади были задержаны уже через 15 минут после его начала, сообщила на своей странице в Facebook программный директор Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина.

8 февраля, в день рождения Натальи Эстемировой, правозащитная организация Amnesty International также указала на то, что убийство правозащитницы так и не было эффективно расследовано.

Эстемирову похитили 15 июля 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Наталье Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы говорится в материале "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".