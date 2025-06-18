Вышла в свет книга о жизни правозащитницы Натальи Эстемировой

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Книга "Пожалуйста, живи", посвященная правозащитнице Наталье Эстемировой, презентована в Англии. По словам автора Ланы Эстемировой, на написание книги ушло много лет, потому что это было тяжело эмоционально. Лана хотела в отсутствие справедливого расследования убийства матери увековечить ее имя.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году был анонсирован выход книги воспоминаний про Наталью Эстемирову "Пожалуйста, живи" ее дочери Ланы Эстемировой. Был опубликован фрагмент книги, где рассказывается о похищении и убийстве Натальи Эстемировой, а также реакции ее дочери на известие об этом.

Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции и составляли списки пропавших без вести. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать из справки "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

В Англии в издательстве Джон Мюррей вышла книга Ланы Эстемировой "Пожалуйста, живи", посвященная ее матери Наталье Эстемировой. Официальная презентация книги состоялась в книжном магазине London Review Bookshop вечером 17 июня. Права на перевод книги уже приобрел издатель в Италии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" литературный агент Эстемировой Кора Макгрегор.

В Россию продавать права на издание книги пока не планируется, поскольку "в настоящее время подобные сделки для нас заключать с Россией крайне трудно", уточнила она.

Я думаю, что книга должна выйти на русском.

И электронная, и бумажная версия книги доступны в Европе для предзаказа в интернет-магазинах, официальный старт продаж там - 19 июня, убедился корреспондент "Кавказского узла". "Кроме продаж в интернете, книга будет доступна в магазинах в странах Британского Содружества - то есть, кроме Великобритании, это, например, Австралия, Южная Африка и другие страны. Очень надеюсь, что будут ответы от издателей и на других языках. Мне кажется, французам было бы очень интересно почитать, поскольку во Франции живет большое количество чеченцев. Про тираж я не понимаю - наверное, тираж допечатывается по мере поступления заказов, как сейчас часто делается. Я думаю, что книга должна выйти на русском. Но сначала - это принципиальный момент - она должна выйти на украинском", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Лана. Эстемирова.

По ее словам, презентация книги прошла "в довольно большом книжном магазине". "На нее собрались близкие друзья, родственники, журналисты, коллеги. Это было уютное, неофициозное мероприятие", - сообщила Лана Эстемирова.

"Это очень живая, очень личная книга"

"Это было редкостное столпотворение правозащитников и журналистов, интересовавшихся Чечней все эти годы. Лана произнесла очень сильную речь о том, как трудно было писать. Меня очень тронуло, что в зале присутствовал сын Дафне Каруаны - убитой мальтийской журналистки. Лана когда-то делала подкаст про Дафне, ее сын тоже написал книжку про свою мать. И он пришел поддержать Лану, сказать, как трудно писать про убитую мать, которая выбрала борьбу за права других и лишила его материнского присутствия. Это было символом, заставлявшим думать о женщинах, которые выбирают борьбу за, казалось бы, безнадежные дела, рискуя счастьем даже своих детей", - рассказала корреспонденту Кавказского узла" преподаватель Высшей школы политический наук в Париже, приехавшая на мероприятие в Лондон, Саша Кулаева.

Накануне презентации статья о книге Эстемировой вышла в британской газете Telegraph. Литературный обозреватель издания назвал ее очень своевременной и присвоил ей оценку "пять из пяти". "В своих ярких мемуарах о взрослении во время чеченских войн "Please Live" Лана Эстемирова вспоминает гнев своей матери на то, как атаки на гражданские объекты, такие как на грозненский рынок, когда погибли 118 человек, невозмутимо транслировались по российскому телевидению как "целевые военные удары" для устранения мятежников", - написал обозреватель Джулиан Эванс.

"История детства Эстемировой заслуживает того, чтобы ее рассказали, и не только потому, что ее мать была известной правозащитницей Натальей Эстемировой, которая была похищена и убита 15 июля 2009 года <> Книга ее дочери с ее бытовыми подробностями - такими как жизнь в квартире без стекол в окнах - передает пронзительную, гнетущую атмосферу страны, подверженной тому, что, должно быть, ощущалось, как вечная война. Есть снимки школы, дней рождения и мягких игрушек, но детство Ланы все еще было сильно потревожено: ей и Наталье часто приходилось менять квартиры, и в возрасте 14 лет ее перевезли жить к тете в Екатеринбург из соображений безопасности. Тем временем ее мать вела двойную жизнь, преданная своей дочери и ежедневно рискуя подвергнуться бандитскому насилию. Даже в периоды затишья в насилии домашняя жизнь Ланы все еще была подвержена потрясениям", - пересказывает содержание книги обозреватель.

Эта книжка наполнена болью, обидой, большим количеством юмора и бесконечной любовью.

Саша Кулаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о ценности книги. "Очень важно, что эта книга вышла сейчас. Она совсем по-другому подает то, что происходило в Чечне, чем то, что мы до сих пор читали и видели. Это очень живая, очень личная книга. Я надеюсь, ее прочтут и те, кто не занимается правами человека и историей Кавказа. Эта универсальная книга об отношениях дочки и мамы, которая выбирает работу, помощь другим, иногда в ущерб очевидным в традиционном обществе материнским обязанностям. Эта книжка наполнена болью, обидой, большим количеством юмора и бесконечной любовью. И именно поэтому она очень хорошо получилась, что там огромный накал человеческого, а не сухое описание страшных историй", - рассказала она.

"Я была на маминой могиле и пообещала ей, что напишу о ней, расскажу нашу историю"

Лана Эстемирова рассказала подробности работы над книгой. "Я начинала писать книгу в 22 года. А идея у меня зародилась, когда мне было 18 лет. Я пишу об этом даже в книжке: в возрасте 18 лет я в последний раз приехала в Чечню. Я не знала, что это будет последний раз, но так сложилось. Я посетила кладбище. Я была на маминой могиле и пообещала ей, что напишу о ней, расскажу нашу историю. Я поняла, что в отсутствие справедливости я хочу, чтобы ее имя навсегда осталось в истории. Для меня книга стала выплеском ярости и бессилия, и конечно, это символ моей любви дочери к матери", - рассказала она.

По ее словам, опубликовать книгу раньше помешала молодость, отсутствие опыта, а также эмоциональные переживания. "В 22 года я стала писать, получила грант на это. Наивно думала, что за год ее напишу. Но потом это оказалось очень тяжело эмоционально. Раны, которые я только вылечила, опять начали кровоточить. Я то писала, то бросала и занималась другими проектами. И только когда у меня появился литературный агент в 2022 году, мы взялись за это профессионально. И когда появились издатели и дедлайны, я быстро, примерно за год, ее дописала. Но у меня уже было очень много накопленного материала. Дистанция была важна. Кроме того, мой взгляд на вещи, когда мне ближе к 30, отличается от взгляда на вещи, когда мне было чуть за двадцать. Наверное, нужно было немного подрасти", - поделилась воспоминаниями Эстемирова.

У меня не было цели написать "полную биографию Натальи Эстемировой". Я хотела, чтобы это было через призму моего восприятия.

Книга состоит как из ее собственных воспоминаний, так и воспоминаний родственников и коллег, продолжила она. "У меня не было цели написать "полную биографию Натальи Эстемировой". Я хотела, чтобы это было через призму моего восприятия. Но полной картинки бы не получилось без воспоминаний коллег, друзей и родственников, в первую очередь, моей тети. Я спрашивала коллег так: "В такой-то день я была там-то, а чем мама в это время занималась?" И поэтому очень часто получается контраст в книге между описанием того, как я пытаюсь жить и наслаждаться детством, играть со своими родственниками в селе, а мама в это время занимается расследованием какого-то преступления, бомбежки в селе соседнем. Вся книга состоит из таких контрастов", - рассказала Эстемирова.

Она привела конкретный пример из книги. "Например, в книге есть эпизод о бомбежке села Зумсой в 2004 году. Тогда сбросили бомбу на жилой дом и в нем погибли женщина по имени Майдат и ее шестеро детей. Мама ездила туда на эксгумацию. Она сфотографировала маленькие трупики несчастных младенцев, чтобы попытаться добиться какой-то справедливости. В это время меня не с кем было оставить, поэтому меня тоже туда привезли. Вернее, меня оставили в горном селе пониже, а мама с правозащитницей Татьяной Локшиной поехалаи еще дальше. У меня был идеальный день: я каталась на лошади, купалась в горном ручье, а мама в это время разговаривала с мужем Майдат, которую убили. Этот день моей мамы я описываю по рассказу Татьяны Локшиной. В результате этого в книге есть и мой голос, и голос тех, с кем мама была близка", - сообщила Эстемирова.

Книга адресована широкому кругу читателей, в том числе западной молодежи, продолжила она. "Я описываю детали зачисток на фоне во многом непростого, хотя и счастливого детства. Издателю понравилась идея любви дочери и матери в центре повествования. Это история и моего взросления. Как я была подростком, жаловалась на свою жизнь, читала какие-то журналы с рок-звездами, нелегально скачивала музыку с пиратских сайтов. Я старалась писать книгу так, чтобы было понятно широкой публике, в том числе тем, кто никогда не слышал о Чечне. Я не раз ссылаюсь в своей книжке на Гарри Поттера и надеюсь, что ее почитают и молодые люди в Европе и Англии. Многим подросткам интересно, как живут другие. У меня не было идеи написать книжку для экспертов по Чечне. Просто хотелось описать, как все было, честно и без пафоса", - отметила она.

Лана Эстемирова рассказала, как возникла идея названия. "Название "Пожалуйста, живи" - это было одно из последних сообщений, которое я отправила маме на телефон. Уже после того, как он был не доступен, но я отказывалась верить в самое страшное. Это было мое последнее заклинание, мольба. Поэтому я об этом сказала издателям, и они сразу приняли это название", - рассказала она.

За этим героизмом кроется любящая мать, женщина со своими недостатками.

"Книга очеловечивает мою маму. Потому что обычно сложно понять героев - что их мотивирует, почему они делают этот выбор, почему беспокоятся о том, что многим безразлично, что ими движет. Я также хотела показать, что за этим героизмом кроется любящая мать, женщина со своими недостатками. Которая может и недослышать, а потом принести на день рождения дочери гитару, хотя денег совсем нет. За этой броней, латами была обычная женщина, которая была очень многим дорога. На Западе очень важен концепт "завершенности". Я, конечно, довольна, что выполнила обещание, данное матери, даже спустя столько лет. Я пишу в последней главе простую мысль: оттого, что человек, которого мы любим, умирает, не значит, что наши отношения с ним заканчиваются. То есть моя мать со мной в разных образах каждый день. Сейчас у меня есть моя собственная дочь, Наташа, и я представляю себе, как бы она сидела с нами сейчас, как бы ее нянчила, какие бы книжки ей читала. Пока ее убийцы на свободе, эта рана никогда не закроется. Я буду продолжать бороться за справедливость и призывать найти убийц - ее и убийц всех тех, кто боролся за права простых людей", - рассказала Эстемирова.

Она напомнила, что дело об убийстве матери заморожено. "Срок давности 15 лет уже прошел в прошлом году. В будущем эти сроки давности нужно отменить, чтобы были найдены убийцы и моей мамы, и заказчики убийства Ани Политковской, и Бориса Немцова. В случае с моей мамой это абсолютный фарс - нашли подложного боевика, который уже был уничтожен, и дело полностью застопорилось. Адвокаты нашей семьи даже не смогли получить доступ к материалам дела. При этом в Чечне благодаря "сарафанному радио" все прекрасно знают, кто это сделал. Рано или поздно они заплатят за то, что они сделали", - заявила Лана Эстемирова.

"Мы давно дружим с Ланой, поэтому я знаю, как тяжело ей далась эта книга"

Присутствовавшая на презентации правозащитница, внештатный сотрудник британского исследовательского института "Инициатива перемен" София Кайес поделилась своими впечатлениями с корреспондентом "Кавказского узла". "Это был очень особенной вечер. Я хожу на многочисленные презентации книг, но сегодня прямо чувствовалось, что это исключительное мероприятие. Мне показалась, что гости мероприятия испытывали радость. За Лану, за Наташу. Мы давно дружим с Ланой, поэтому я знаю, как тяжело ей далась эта книга. Начав писать, она поняла, что приходится переживать снова свою травму. Она через это прошла, и в итоге в конце работы она стала испытывать радость от того, что ее мама продолжает жить через книгу", - рассказала Кайес.

Это очень важно говорить о таких людях именно как о людях

По ее словам, Лана Эстемирова создала "портрет" матери. "Это очень важно говорить о таких людях именно как о людях. В правозащитной и журналистской среде мы слышим только об их задачах. В Москве мы пересекались и с Анной Политковской, и с Натальей Эстемировой, но я знала только об их работе. А Лана создала портрет. Полноценный образ, чтобы больше людей о ней вспомнили", - заключила она.

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