ЕСПЧ назначил компенсации за задержания участников акции памяти Эстемировой

10 февраля 2023, 14:05

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Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсации за задержания участникам митингов и пикетов, в том числе акции памяти убитой на Северном Кавказе Натальи Эстемировой. Решение суда важно, хотя Россия и сняла с себя обязательство исполнять решения ЕСПЧ, указал один из заявителей, правозащитник Александр Черкасов.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля 2019 года на Красной площади в Москве были задержаны три участника пикета памяти Натальи Эстемировой: председатель и член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Александр Черкасов, глава комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина** и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. Суд постановил оштрафовать Ганнушкину на 150 тысяч рублей, признав ее виновной в повторном нарушении порядка проведения акции. Черкасов был оштрафован на 10 тысяч, а Милашина - на 15 тысяч рублей. Черкасов и Ганнушкина подали жалобу в ЕСПЧ, указав, что суд рассмотрел дело без гособвинителя и отказал в вызове свидетелей.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать из справки "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

ЕСПЧ 9 февраля назначил компенсации 59 гражданам России, признав незаконными их задержания на различных акциях протеста, включая митинг против отказа в регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму и митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Интересы ряда заявителей представляли юристы «Мемориала» и ОВД-Инфо**. Россиянам присудили компенсации морального и материального вреда в размере от 1 000 до 3 900 евро", - говорится в публикации в телеграм-канале "Мемориала".

В частности, ЕСПЧ признал несоразмерное вмешательство властей в право на свободу собраний, неправомерные задержания заявителей и превышения допустимого времени задержания и отсутствие стороны обвинения в административном процессе.

Одним из заявителей был член совета ЦЗПЧ «Мемориал» Александр Черкасов, которого задержали 15 июля 2019 года на акции памяти Натальи Эстемировой. "Мы подали жалобу ЕСПЧ. И сейчас для России эффект будет никакой, но, безусловно, это важно", - приводятся в публикации его слова.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Решение ЕСПЧ по жалобе важно потому, что отказ этого же суда признать власти России ответственными за гибель Эстемировой был "отвратительным решением", пояснил Черкасов. "Страсбург признал ответственность государства за нерасследование преступления, но не за само похищение и убийство Наташи. Было бы, конечно, хорошо, если бы занимающиеся делами по стране знали бэкграунд. Но в этом деле, насколько я понимаю, этого не было. В какой-то степени это результат действий наших «прекрасных» властей, которые из огромного объема материалов дела выделили только те, в которых была одна версия: Наташу похитили и убили боевики. Другие материалы, которые ставили эту версию под сомнение и указывали на иные версии, в Страсбург не передали. И решение вынесли, опираясь на неполную информацию, предоставленную государством", - сказал правозащитник.

Кроме того, Красная площадь, где были задержаны Черкасов, Ганнушкина и Милашина, находится рядом с Кремлем, резиденцией президента, отметил он. "Именно поэтому там установлен особый правовой режим: пикетирование и прочие подобные действия запрещены от слова «нельзя». Но ведь как раз потому, что Кремль — резиденция президента, обращаясь к президенту как к гаранту прав и свобод, логично выступать именно там. А где еще? В Битцевском парке? Запрет пикетирования в непосредственной близости от Кремля — это извращение смысла закона. Почему-то в Праге обращаться к президенту, стоя перед его резиденцией, можно. И такой охраны и таких стен, как у Кремля, там нет. А здесь — нельзя. Так что у этого нашего действия был более широкий смысл. Мы защищали право наших сограждан на свободу манифестаций", - приводятся в публикации слова Александра Черкасова.

Несмотря на выход России из Совета Европы и Европейской конвенции, решения ЕСПЧ по жалобам против России будут накапливаться, убежден правозащитник. "Не в плане материальных выплат, а в плане правовом. Так, как было в случае с Грецией, которая была исключена из Совета Европы в 1967-1973 годах, когда там была диктатура «чёрных полковников». Наступит время, когда Страсбургский суд предъявит всю сумму решений за период, когда Россия не хотела его слушать", - сказал Черкасов.

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