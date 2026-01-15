×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:34, 15 января 2026

Сбежавшая из Ингушетии девушка задержана в Москве

Айна Манькиева. Фото: правозащитная группа "Марем" / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Айна Манькиева из Ингушетии, заявлявшая, что ей грозит опасность при возвращении домой, задержана полицейскими в Москве. Силовики отказались пускать к Айне адвоката, сообщили правозащитники. 

Как писал "Кавказский узел", 20-летняя Айна Манькиева из Ингушетии, которую близкие весной 2025 года объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы. 

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Полицейские в Москве намерены передать сбежавшую из дома Айну Манькиеву ингушским оперативникам, сообщила правозащитная группа “Марем”. 

По информации правозащитников, 21-летняя девушка была задержана в хостеле, в котором проживала, и доставлена в отдел полиции по району Свиблово. Там Манькиевой заявили, что она задержана по статье о краже (158 УК России).

"Сотрудники полиции уже сейчас заявили, что не пустят к Айне адвоката", - отмечает в своем Telegram-канале Кризисная группа SK SOS*.

Айна покинула Ингушетию в апреле 2025 года при помощи правозащитников, при себе у нее не было никаких ценных вещей и даже собственного паспорта. Родственники сразу объявили ее в розыск как пропавшую без вести. Правозащитники предоставили силовикам записанное Айной видео, подтверждающее, что девушка добровольно ушла из дома после чего Манькиеву сняли с розыска. 

“Видео, записанное для полиции, силовики слили Telegram-пабликам. А теперь, спустя 8 месяцев после побега, появилось дело о хищении”, - отмечается в публикации. 

Семья Айны принадлежит к влиятельной общине баталхаджинцев, ее отец ранее был арестован по делу о продаже ребенка . Сама Айна - инвалид по зрению, в семье она “с самого детства подвергалась насилию”, добавили правозащитники. Они убеждены, что дело о краже, которую “обнаружили” лишь спустя восемь месяцев, сфабриковано с целью вернуть девушку домой: аналогичным образом обвиняли в краже Седу Сулейманову, “но уголовное дело исчезло, как только она оказалась в республике”.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники получили информацию, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:32, 15 января 2026
Боец из Северной Осетии убит на Украине
23:55, 14 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
17:52, 14 января 2026
Четверо осужденных в Азербайджане на длительные сроки переданы Армении
08:20, 14 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:48, 14 января 2026
Несколько многоэтажек повреждены в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки
22:05, 13 января 2026
Участник РДК* приговорен к длительному сроку за вербовку жителей Грузии
Все события дня
Новости
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 18.12.25, https://t.me/mod_russia/59569.
15:54, 20 декабря 2025
Официальные потери юга России в зоне СВО превысили 8300
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Аэропорт Грозный. Фото: Simba16. https://ru.wikipedia.org/
18:29, 9 декабря 2025
Аэропорты Северного Кавказа возобновили работу после продолжительной угрозы дронов
00:40, 9 декабря 2025
Три аэропорта на Северном Кавказе закрыты Росавиацией
01:38, 3 декабря 2025
Три аэропорта на Северном Кавказе закрыты для самолетов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Последние записи в блогах
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Дорожная техника убирает мешки с мазутом. 14 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_delfin/1771
14 января 2026, 19:27
Волонтеры сообщили о сборе 635 мешков мазута у мыса Тузла

Аслан Трахов. Фото: ALDOR46 / Wikipedia
14 января 2026, 12:57
Оставлено в силе решение о конфискации активов Аслана Трахова

Свалка мусора на окраине Сунжи. 13 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/21212
14 января 2026, 11:58
Власти признали нерешенную проблему свалки мусора на окраине Сунжи

Сотрудник МЧС. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
13 января 2026, 21:36
Жительница Таганрога погибла в результате атаки БПЛА

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше