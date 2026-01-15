Сбежавшая из Ингушетии девушка задержана в Москве

Айна Манькиева из Ингушетии, заявлявшая, что ей грозит опасность при возвращении домой, задержана полицейскими в Москве. Силовики отказались пускать к Айне адвоката, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 20-летняя Айна Манькиева из Ингушетии, которую близкие весной 2025 года объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.

Проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Полицейские в Москве намерены передать сбежавшую из дома Айну Манькиеву ингушским оперативникам, сообщила правозащитная группа “Марем”.

По информации правозащитников, 21-летняя девушка была задержана в хостеле, в котором проживала, и доставлена в отдел полиции по району Свиблово. Там Манькиевой заявили, что она задержана по статье о краже (158 УК России).

"Сотрудники полиции уже сейчас заявили, что не пустят к Айне адвоката", - отмечает в своем Telegram-канале Кризисная группа SK SOS*.

Айна покинула Ингушетию в апреле 2025 года при помощи правозащитников, при себе у нее не было никаких ценных вещей и даже собственного паспорта. Родственники сразу объявили ее в розыск как пропавшую без вести. Правозащитники предоставили силовикам записанное Айной видео, подтверждающее, что девушка добровольно ушла из дома после чего Манькиеву сняли с розыска.

“Видео, записанное для полиции, силовики слили Telegram-пабликам. А теперь, спустя 8 месяцев после побега, появилось дело о хищении”, - отмечается в публикации.

Семья Айны принадлежит к влиятельной общине баталхаджинцев, ее отец ранее был арестован по делу о продаже ребенка 1 . Сама Айна - инвалид по зрению, в семье она “с самого детства подвергалась насилию”, добавили правозащитники. Они убеждены, что дело о краже, которую “обнаружили” лишь спустя восемь месяцев, сфабриковано с целью вернуть девушку домой: аналогичным образом обвиняли в краже Седу Сулейманову, “но уголовное дело исчезло, как только она оказалась в республике”.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники получили информацию, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". В апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение девушки по статье об убийстве, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

