Александр Черкасов. Скриншот видео Грани.Ру https://www.youtube.com/watch?v=UQfgQ8DXakE

18 октября 2019, 21:57

Штраф главе "Мемориала" за пикет памяти Эстемировой оставлен в силе

Могорсуд отказался сегодня отменить решение о штрафе, назначенном правозащитнику Александру Черкасову за акцию в годовщину убийства сотрудницы грозненского офиса "Мемориала" Натальи Эстемировой.

"Кавказский узел" информировал, что 15 июля на Красной площади в Москве были задержаны трое участников пикета памяти Натальи Эстемировой: председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. 30 июля суд назначил Черкасову 10 тысяч рублей штрафа, а Ганнушкиной - 150 тысяч, поскольку она признана виновной в повторном нарушении порядка проведения акции. Приговор Милашиной был вынесен 8 августа, журналистке назначены 15 тысяч рублей штрафа.

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу Александра Черкасова на штраф, наложенный на него Тверским судом Москвы, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

В сообщении отмечается, что плакаты на акции в годовщину нераскрытого убийства Натальи Эстемировой были отсылкой к фильму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", главная героиня которого борется с бездействием полицейских. Александр Черкасов держал плакат со словами "Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад", Светлана Ганнушкина - плакат "Заказчики и убийцы до сих пор не найдены", а журналистка Елена Милашина - плакат с вопросом "Как же так, господин президент?"

Наталью Эстемирову похитили в Грозном 15 июля 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. По информации Эстемировой о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы подробно говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Скриншот комментариев к публикации Черкасова о решении Мосгорсуда, https://www.facebook.com/cherkasov.alexander/posts/2157523951014467Информацию о решении суда Александр Черкасов разместил сегодня на своей странице в Facebook. К 21.00 мск 18 октября двое комментаторов предложили помочь ему с выплатой штрафа.

На сайте Мосгорсуда к 21.00 мск 18 октября не появилось информации о решении по делу Черкасова.

"Кавказский узел" отслеживает новости, связанные с убийствами Натальи Эстемировой и ее подруги, журналистки Анны Политковской на специальной тематической странице "Политковская и Эстемирова".

Примечание:

"Правозащитники потребовали найти убийц Эстемировой", "Госдеп, ЕС и ОБСЕ призвали положить конец безнаказанности заказчика убийства Политковской", "ЕСПЧ запросил дополнительные материалы по делу об убийстве Эстемировой".

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