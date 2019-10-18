Штраф главе "Мемориала" за пикет памяти Эстемировой оставлен в силе

18 октября 2019, 21:57

Могорсуд отказался сегодня отменить решение о штрафе, назначенном правозащитнику Александру Черкасову за акцию в годовщину убийства сотрудницы грозненского офиса "Мемориала" Натальи Эстемировой.

"Кавказский узел" информировал, что 15 июля на Красной площади в Москве были задержаны трое участников пикета памяти Натальи Эстемировой: председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. 30 июля суд назначил Черкасову 10 тысяч рублей штрафа, а Ганнушкиной - 150 тысяч, поскольку она признана виновной в повторном нарушении порядка проведения акции. Приговор Милашиной был вынесен 8 августа, журналистке назначены 15 тысяч рублей штрафа.

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу Александра Черкасова на штраф, наложенный на него Тверским судом Москвы, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

В сообщении отмечается, что плакаты на акции в годовщину нераскрытого убийства Натальи Эстемировой были отсылкой к фильму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", главная героиня которого борется с бездействием полицейских. Александр Черкасов держал плакат со словами "Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад", Светлана Ганнушкина - плакат "Заказчики и убийцы до сих пор не найдены", а журналистка Елена Милашина - плакат с вопросом "Как же так, господин президент?"

Наталью Эстемирову похитили в Грозном 15 июля 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. По информации Эстемировой о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы подробно говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Информацию о решении суда Александр Черкасов разместил сегодня на своей странице в Facebook. К 21.00 мск 18 октября двое комментаторов предложили помочь ему с выплатой штрафа.

На сайте Мосгорсуда к 21.00 мск 18 октября не появилось информации о решении по делу Черкасова.

"Кавказский узел" отслеживает новости, связанные с убийствами Натальи Эстемировой и ее подруги, журналистки Анны Политковской на специальной тематической странице "Политковская и Эстемирова".