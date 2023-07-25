Правозащитники подтвердили гибель Зелимхана Бакаева

25 июля 2023, 20:18

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Певец Зелимхан Бакаев находился в поле зрения чеченских силовиков из-за подозрений в гомосексуальности, а когда информация подтвердилась, был убит, сообщила сегодня "Кризисная группа СК SOS"*. Кампания по охоте на геев инициирована Рамзаном Кадыровым, при его отце гомосексуалов в Чечне не преследовали, отметили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа 2017 года 26-летний уроженец Грозного Зелимхан Бакаев пропал без вести, а 24 сентября того же года было обнародовано видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии. Однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным, обратив внимание на неестественное поведение Зелимхана, попавшие в кадр мебель российского производства и энергетический напиток, который не продается в Германии. В ноябре 2020 года правозащитники сообщили, что судьба Бакаева остается неизвестной, хотя Рамзан Кадыров косвенно подтвердил, что тот убит.

Источники подтвердили убийство Бакаева

Зелимхан Бакаев был убит чеченскими силовиками из-за своей гомосексуальности, говорится в сегодняшнем материале "Кризисной группы CK SOS"* "Рынок пыток и крови. Как "охота на геев" в Чечне превратилась в индустрию".

За Бакаевым велась слежка из-за подозрения в гомосексуальности. Сотрудники полиции искали доказательства и следовали за певцом в его поездках. У Бакаева же были отношения с молодым человеком из другой республики Северного Кавказа, однако вместе они никогда не показывались и своих чувств публично не проявляли, сообщил источник, близкий к окружению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Чтобы проверить сведения, силовики подослали к подруге молодого человека Бакаева чеченца по имени Альберт, который несколько месяцев ухаживал за девушкой, дарил ей подарки и пытался вывести на личные разговоры. Однажды девушка призналась, что Зелимхан и ее друг встречаются в ее квартире и она видела их целующимся, сообщил источник.

Другой источник, близкий к окружению Бакаева, не исключил, что за певцом могли пристально следить из-за развернувшейся тогда кампании против геев. По его словам, друзья и знакомые Бакаева предупреждали его о возможных рисках и просили покинуть Россию. Однако Зелимхан оставался из-за необходимости ухаживать за больной матерью. Бакаев считал, что он в безопасности, поскольку проживал в Москве и был известен как поп-певец.

Источник предположил, что «сдать» Бакаева мог его бывший молодой человек, тоже проживавший в Москве и имевший связи с силовиками в Чечне. Также незадолго до исчезновения Зелимхана в республике был задержан знакомый певца, которого пытали из-за гомосексуальности. Спустя две недели после того, как знакомого отпустили, Бакаев исчез.

По данным источника, Рамзан Кадыров, когда узнал, что информация о гомосексуальности Бакаева подтвердилась, был рассержен - ранее он принимал артистов, пожимал Бакаеву руку**.

По данным СК SOS*, Бакаев действительно был убит чеченскими силовиками, перед смертью его долго пытали. Его тело передали семье и приказали "похоронить как собаку".

Охоту на геев инициировал Рамзан Кадыров

До прихода Рамзана Кадырова к власти геи в Чечне жили достаточно свободно. При его отце, Ахмате Кадырове, гомосексуалов не преследовали, они могли спокойно собираться, и у них даже было свое коммьюнити, рассказал источник.

Задерживать геев и делать выговоры, советовать уезжать из республики в Чечне начали примерно с 2015 года. Среди версий, почему в республике была начата кампания против геев, большое количество видео, на которых чеченские геи, не скрываясь, отдыхали в клубах и барах Москвы. Другая версия - массовые расправы над геями начались после того, как российские ЛГБТ-активисты подали заявления о намерении провести прайды в регионах Кавказа, говорится в публикации.

Еще одна версия, которую озвучили источники - "охота на геев" в Чечне началась из-за имама, приближенного к Рамзану Кадырову. Имам встречался с молодым человеком из села, в телефоне которого силовики нашли фото и видео с имамом. Молодого человека задержали. Когда обнаруженные фото и видео показали Рамзану Кадырову, то, по словам одного из собеседников СК SOS*, близкого к окружению Кадырова, это довело главу республики до истерики. Имама задержали, а на изъятом у него телефоне нашли видео с еще несколькими священнослужителями. Имам и другие священнослужители, по утверждению источника, стали первыми жертвами "охоты на геев"**.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью ""Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Система преследования геев в Чечне превратилась в бизнес силовиков

Попавших в РОВД начали отдавать родственникам за «выкуп», за геев силовики просят у семей около миллиона рублей. "Это стандартная расценка, с более богатых тейпов требуют больше денег", - говорится в публикации.

При этом, те, кто попал к силовикам по подозрению в принадлежности к сексуальным меньшинствам, подвергаются пыткам, от них требуют дать признательные показания или оговорить других людей, утверждают правозащитники.

В республике действует система информаторов, ряд из них получает финансовое вознаграждение за сдачу геев. "Помимо осведомителей, есть и те, кто устраивает «подставные свидания». Иногда это задержанные люди, которых вынуждают сотрудничать с органами. Им приходится знакомиться с парнями в приложениях и на сайтах, заводить с ними откровенные беседы и заманивать в специальные квартиры, где жертв ловят силовики", - отметили правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что Комитет по правам человека ООН обратил внимание на практику преследования представителей ЛГБТ, особо выделив дело Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику. Обвинения братьев в помощи боевику нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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