Правозащитники сочли незаконным решение суда по делу Умарова

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Суд в Грозном оставил без удовлетворения жалобу на отказ следствия предоставить материалы дела об исчезновении Мовсара Умарова, решение будет обжаловано. Следствие не заинтересовано в расследовании дел, которые могут доказать причастность силовиков к исчезновениям, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", суд в Грозном в апреле 2024 года признал незаконным отказ следствия предоставлять Эсет Умаровой все материалы уголовного дела об исчезновении ее сына Мовсара Умарова. Это решение суда позволит дать оценку работе следователей, пояснили правозащитники. 7 апреля 2020 года стало известно, что мать Мовсара Умарова просила возобновить следствие по делу о его исчезновении, однако Верховный суд Чечни отклонил ходатайство.

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Чеченской республике Атангереев. После решения суда добился отказа в предоставлении для ознакомления всех материалов уголовного дела матери Мовсара Умарова – Эсет Умаровой.

"Решение, которым утверждается отказ следователя ознакомить потерпевшую сторону со всеми материалами уголовного дела, вынес Висаитовский районный суд Грозного ЧР. А именно судья Татхаджиева. Следователь ссылался на решение Конституционного суда РФ, в котором говориться, что потерпевшим должна быть предоставлена информация, которая позволила бы обжаловать какое-либо решение следователя по уголовному делу, за исключением конфиденциальных сведений. И некоторые сведения из дела, непонятно на каком основании признал таковыми», - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в Команде против пыток*.

После этого решения суда, 10 июля 2024 года в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления поступило ходатайство представителя потерпевшего о предоставлении в полном объеме для ознакомления и копирования материалов указанного уголовного дела. Однако старший следователь Атангереев нашел лазейку, чтобы отказать в предоставлении материалов, сообщили в Команде против пыток*.

"В ходатайстве в части предоставления для ознакомления материалов уголовного дела № 12002960003000037 в полном объеме, отказать, ознакомить с материалами уголовного дела за исключением сведений, составляющих государственную тайну, сведений о частной жизни, а также конфиденциальных сведений, связанных со служебной деятельностью», - говорится в постановлении о частичном отказе в удовлетворении ходатайства от 21 октября 2024 года, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

Основанием для отказа Атангереев указывает то обстоятельство, что в ходе следствия по уголовному делу в качестве свидетелей допрошены сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики, в том числе по вопросам, связанных с их служебной деятельностью. Кроме того, в материалах уголовного дела содержатся протоколы осмотра режимных объектов, а также информация о телефонных соединениях, в том числе участников предварительного расследования, которая содержит сведения конфиденциального характера.

16 января Висаитовский районный суд Грозного оставил без удовлетворения жалобу представителя Умаровой о признании незаконными постановления старшего следователя Атангереева от 21.10.2024 года о частичном отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении возможности ознакомления с материалами дела в полном объёме "На обжалование решения суда у нас есть 15 суток. Будем обжаловать его в Верховный суд Чеченской Республики", - отметили в Команде против пыток*.

С апреля 2024 года не появились новые подробности исчезновения Умарова. "Следствие упорно отказывается предоставлять потерпевшей стороне доступ ко всем материалам уголовного дела. И это даже несмотря на ведомственный нормативно-правовой акт СК РФ - указания Бастрыкина, где говорится о том, что надо предоставлять все материалы. Уголовно-процессуальный кодекс РФ прямо предусматривает право потерпевшего знакомиться со всеми материалами уголовного дела либо по окончании следствия, перед направлением дела в суд, либо если дело прекращено. В нашем случае оно приостановлено. В этом случае мы пользуемся позицией Конституционного суда РФ, пользуемся указаниями Бастрыкина. Но чеченскому следствию на это наплевать", - сказали в КПП.

Правозащитник, знакомый с чеченскими реалиями, отмечает, что исходя из опыта работы в регионе, еще не было случаев, когда в материалах дела об исчезновении людей в Чечне следователи фиксировали важные подробности, которые указывали на роль силовиков в этих преступлениях.

"В последние лет 10 в делах об исчезновении очень редко появляются подробности похищения, где причастны силовики, хотя похищения в Чечне без их участия не бывают. А в деле Умарова следователи, уверен, не работали вообще. Поэтому и отказ в предоставлении материалов. Просто нечего показывать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, поскольку следственные действия проводились в Чечне, появление таких подробностей в материалах было невозможным.

"Это обстоятельство делает невозможным появление какой-либо информации о причастности силовиков», - отметил он.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* согласна с этим мнением.

"Как говорилось, главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя. Если провести объективное расследование, то можно раскрыть преступление и доказать причастность местных силовиков. Но поскольку это опасно для силовиков, то и расследовать такие дела никто не берется. Они же с самого начала знают все подробности истории", - сказала она.

Кроме этого, по ее словам, некоторые подробности все же можно было бы узнать, если бы следственные действия проводились.

«Но в этой истории все указывает на то, что нет ни одного заинтересованного в раскрытии дела силовика. Умарова не видели четыре года. Прошло уже достаточно много времени. Практика таких исчезновений говорит о том, что, к сожалению, он стал жертвой внесудебной расправы руками местных силовиков", - указала она.

Ранее Эсет Умарова заявила, что ее сына задержали 18 июля 2020 года за просмотр блога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. Она предположила, что Умаров стал жертвой внесудебной расправы. Родственники Умарова сомневаются, что он жив, поскольку не получают от него никаких известий. Управление Следкома по Чечне в декабре 2020 года сочло достоверными показания родственников Умарова о том, что он удерживался силовиками в Грозном. Правозащитники отметили, что позиция следствия прямо противоречит заявлениям представителя России в ЕСПЧ по этому поводу. Юрист "Команды против пыток"* Константин Гусев сообщил, что следствие отказывается проверять возможно причастных к исчезновению Умарова.

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