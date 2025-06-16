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13:12, 16 июня 2025

Грозненские силовики объявили в розыск Седу Сулейманову

Седа Сулейманова. Скриншот фото из Telegram-канала "Где Седа?", который ведет Лена Патяева, от 23.08.24, https://t.me/helpseda/204

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Седа Сулейманова, которая была увезена родственниками в Чечню и перестала выходить на связь в 2023 году, объявлена в розыск как без вести пропавшая.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2024 года стало известно, что Следком расследует исчезновение Седы Сулеймановой по статье об убийстве. 26 апреля следователь в Чечне допросил подругу Сулеймановой Елену Патяеву. В январе 2025 года Патяева пожаловалась в Генпрокуратуру на бездействие следствия, заявив, что за 10 месяцев расследование не дало никаких результатов. 20 марта Патяева провела в Грозном пикет с плакатом: "Где Седа?". Полицейские задержали девушку, но не стали составлять протокол и отпустили, при этом назвали "семейным делом" судьбу Сулеймановой.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

МВД России объявило в розыск Седу Сулейманову, сообщает сегодня "Лента.ру" со ссылкой на карточку розыска в базе МВД. "Согласно контактной информации, в розыск девушку объявили силовики из Грозного", - пишет издание.

Шансов найти Сулейманову "не так много" даже после официального объявления в розыск, но искать необходимо, заявила изданию член Совета по правам человека Ева Меркачева.

"Странно, что Седу объявили в розыск только сейчас. По идее, это должны были сделать сразу же, как только возбудили уголовное дело. Может, случился какой-то поворот, у силовиков появилось представление, что с ней, где она. И на вопрос о том, почему девушку не объявили в розыск, они теперь смогут продемонстрировать, что вот, объявили", - сказала она.

"Основание для розыска: без вести пропавший", - говорится в карточке розыска на сайте МВД, доступ к которой получил "Кавказский узел".

Напомним, в апреле-мае группа поддержки Седы Сулеймановой провела сбор подписей под требованием к администрации президента обеспечить эффективное расследование. Кампания охватила более 20 городов. 13 мая активисты передали в администрацию президента более 5000 подписей в подписных листах и 2000 электронных подписей под обращением. Администрация президента переадресовала обращение в Генпрокуратуру и Следком.

5 мая информация о похищении Седы Сулеймановой была направлена в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. Это выведет дело Сулеймановой на международный уровень, анализ и рекомендации группы ООН станут напоминанием российским властям, пояснили правозащитники.

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Автор: "Кавказский узел"

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