Арестован бывший министр строительства Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На два месяца заключил суд под стражу бывшего министра строительства Северной Осетии Константина Моргоева, который подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Северной Осетии, Моргоев, которые был министром строительства республики в 2022-2023 годах, подозревается в совершении преступлений по пунктам "в", "г" и "д" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий", пишет 14 марта "Коммерсант".

Моргоев заключен под стражу на два месяца до 11 мая.

Бывший министр строительства задержан по уголовному делу, связанному со строительством стадиона "Спартак". В 2022 году управление капитального строительства Северной Осетии незаконно заключило с подрядчиком государственный контракт на реконструкцию стадиона. Изначальная стоимость работ составляла 458 миллионов рублей, однако затем она возросла до 671 миллиона рублей. Подрядчик при этом заключил договоры на выполнение работ с субподрядчиком. Сроки исполнения контракта неоднократно продлевались, а работы так и не были выполнены, информирует телеканал "КрыльяTV".