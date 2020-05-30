Два предполагаемых боевика убиты в Ингушетии

30 мая 2020, 20:00

В ходе контртеррористической операции в Сунже убиты двое боевиков, спецоперация завершена, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня оперативный штаб объявил о режиме контртеррористической операции в Сунже, в городе произошла перестрелка. По данным силовиков, укрытие боевиков было взято штурмом.

О том, что в Сунже убиты два боевика, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии. Он отметил, что "операция завершена", передает ТАСС.

О двух убитых в ходе спецоперации сообщил и источник "Интерфакса". Он также добавил, что участники столкновения могут быть гражданами Узбекистана, которые работали в одном из цехов по изготовлению мебели.

Столкновение в Сунже произошло в кафе, магазине и хозяйственной пристройке, расположенных на улице Демченко, сообщает "РенТВ".

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.