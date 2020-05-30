Источники сообщили о перестрелке между баталхаджинцами в Сурхахи

30 мая 2020, 10:45

Решение части баталхаджинцев выйти из клана привело к конфликту в Назрановском районе Ингушетии, несколько человек госпитализированы после стрельбы, сообщили источники.

Из клана решили выйти жители села Сурхахи, заявил источник, не уточнив, о каком количестве людей идет речь. "Это вызвало возмущение у других членов, ссора переросла в конфликт с применением оружия", - рассказал он.

Перестрелка произошла 29 мая, сообщил сегодня "Интерфакс".

Члены братства Батала-хаджи — белхароевцы или баталхаджинцы — имеют большое влияние в современной Ингушетии. Сам Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, указано в справочном материале "Батал-хаджи и его последователи" на "Кавказском узле".

В результате перестрелки между баталхаджинцами пострадали несколько человек, сообщил источник в правоохранительных органах. "Они доставлены с различными травмами в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Причиной конфликта стало решение пострадавших выйти из клана", - привел слова источника ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в мае районе спецоперации в Сунженском районе Ингушетии неизвестные с помощью бензопилы подпили в Сурхахи грушевое дерево на почитаемом членами религиозной баталхаджинской организации месте, вокруг которого в определенное время собирались местные жители для совершения обряда.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.