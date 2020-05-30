Пять человек госпитализированы после конфликта со стрельбой в Сурхахи

30 мая 2020, 19:09

Два жителя села Сурхахи применили огнестрельное оружие, защищаясь от проникших в их домовладение людей, сообщило МВД Ингушетии. Ранения получили пять человек, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая источники сообщили о конфликте со стрельбой между баталхаджинцами и жителями села Сурхахи Назрановского района Ингушетии, которые решили выйти из этого клана. В результате несколько человек были госпитализированы.

Баталхаджинцами, а также белхароевцами, называют членов братства Батала-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Сам Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Батал-хаджи и его последователи".

Сообщение о драке в селе Сурхахи было получено поздно вечером 29 мая, в 22.11 мск, сообщило МВД Ингушетии. Установлено, что группа в 20-30 человек через забор проникла на территорию частного домовладения и напала на проживающих там двух человек. Те, защищаясь, применили зарегистрированные охотничье ружье и травматический пистолет, которые впоследствии добровольно сдали полицейским, указано в сообщении. МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", но не уточнило, определены ли подозреваемые.

"В 22 часа 49 минут из приемного отделения больницы поступил звонок об обращении пяти местных жителей с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении на сайте МВД Ингушетии.

Все пять раненых были госпитализированы в республиканскую больницу в ночь на субботу, уточнил источник в медучреждении. "В медучреждение были доставлены пять человек с различными травмами, реанимационная помощь пострадавшим не понадобилась, их состояние оценивается, как средней тяжести", - передал слова источника ТАСС.

Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.