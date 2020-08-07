СМИ назвали имя убитого в Назрани предполагаемого боевика

07 августа 2020, 05:20

В Ингушетии завершился бой с предполагаемыми боевиками, один из которых был убит. Потерь среди силовиков нет, убитый предварительно опознан.

Как писал "Кавказский узел", с 22.25 мск 6 августа в Назрани и в селе Сагопши Малгобекского района проводится контртеррористическая операция. Во время боестолкновения в Ингушетии убит один предполагаемый боевик, сообщил источник в силовых структурах.

Правовой спецрежим дает силовикам полномочия на применение ряда особых мер, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

В Назрани завершилась активная фаза боя контртеррористической операции, в ходе которой в перестрелке с силовиками был убит один из террористов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Один участник незаконного вооруженного формирования ликвидирован. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Активная фаза столкновения завершена", - сказал собеседник агентства.

Убитый в Назрани предполагаемый боевик - 27-летний Мовсар Евлоев, сообщила сегодня на своем сайте телекомпания РЕН ТВ.

Правоохранители пришли к нему в дом в Назрани после того, как получили информацию о том, что Евлоев может скрывать там боевиков организации "Имарат Кавказ"*. Согласно информации РЕН ТВ, боевики хранили в доме Мовсара Евлоева оружие.

"Имарат Кавказ" - самопровозглашенное исламское сепаратистское государственно-территориальное образование на Северном Кавказе. Полное наименование: "Исламское государство Имарат Кавказ". Признано террористической организацией в России и США, говорится в справке об "Имарате Кавказ", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Официального подтвреждения информации об опозании убитотого, а также комментариев родственников и представителей Евлоева пока не поступало.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

* - организация признана террористической, ее деятельность запрещана в России.