КТО в Ингушетии продемонстрировала неготовность силовиков к боестолкновениям

04 апреля 2023, 18:59

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Ингушские силовики дважды упустили предполагаемых боевиков, что говорит об их неподготовленности и просчетах на фоне спада активности подполья в республике, указали ветераны силовых структур Амир Колов и Сергей Гончаров. Нарушения прав жителей Ингушетии во время контртеррористических операций остаются частым явлением, рассказали ингушские общественные деятели.

Как писал "Кавказский узел", силовики обнаружили предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись, сообщил источник в правоохранительных органах. С 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции.

29 марта, после нападения на пост ДПС, управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четырех жителей республики - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. В тот же день стало известно, что Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым. 1 апреля в ФСБ заявили, что правоохранители ведут розыск по делу о планировании терактов не только Мошхоева, Бокова и Гуражева, но также Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Все пятеро подозреваются силовиками в причастности к нападению на пост ДПС "Волга-14" 27 марта, в результате которого ранения получили два силовика. "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

То, что предполагаемым боевикам удалось уйти с боем, говорит о неподготовленности силовиков, уверен полковник МВД в отставке Амир Колов. "Во-первых, надо отметить, что очень мало информации о произошедшем. Но той, что есть, достаточно, чтобы говорить о неподготовленности силовиков. Предполагаемым боевикам удалось уйти с места нападения на силовиков в районе поста ДПС, потом им удалось с боем уйти с места, где они скрывались. То есть силовики могли принять меры уже после первого нападения, но им не удалось ничего сделать. И потом не удалось их задержать или ликвидировать, когда уже было известно об их местонахождении", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На действия силовиков также могло повлиять то обстоятельство, что в Ингушетии давно не было нападений на силовиков, считает он. "Подготовка силовиков и так хромает. Там не осталось компетентных кадров, которые бы могли постоянно и ответственно заниматься подготовкой силовиков к возможным таким случаям. Кроме этого там долго не было подобных нападений, и они могли потерять бдительность", - пояснил специалист.

Объявлению режима КТО в Малгобекском районе Ингушетии предшествовали две контртеррористические операции в Сунженском и Малгобекском районе республики в августе 2020 года.

Колов также предположил, что у силовиков не было достаточной информации о группе людей, причастных к нападению. "Изначально силовики ничего не знали о планах этой группы. Потом уже когда они организовали нападение, силовики не смогли должным образом отреагировать. Это в целом их упущение. Но я бы не стал во всем винить их. Здесь виновато руководство. Когда полицейский не уверен, что за ним стоит защита, он не может выполнять свои функции", - подчеркнул он.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров отметил просчеты в действиях ингушских силовиков. "Все зависит от того, какая ситуация складывается. В Чечне уничтожили двух боевиков: они оказали сопротивление и были уничтожены. По всей видимости, ситуация, которая сложилась в Ингушетии, не позволила им уничтожить боевиков. Можно ли за это предъявлять претензии? Имея опыт участия в подобных операциях, я могу сказать, что нет, нельзя. Но могу сказать, что определенные проблемы были в операции силовиков после определения местоположения боевиков. Ответственный за нее не справился со своей задачей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В ночь на 29 марта источники сообщили о нападении на пост полиции в Гудермесе и о двух убитых силовиками. Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента, заявив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты. Несколько человек опознали убитых как дядю и племянника, сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Управление СКР по Чечне подтвердило сведения о родстве убитых, заявив, что это жители Гудермеса, 1963 и 1989 годов рождения. Убитых звали Руслан и Зелим, сообщили блогеры. По данным источника "Кавказского узла", один из убитых силовиками страдал психическим заболеванием, сведения о психическом расстройстве одного из убитых подтвердили авторы репортажа чеченского гостелеканала. Психически нездорового человека можно использовать в противоправных целях, отметил Сергей Гончаров. Геннадий Гудков* и Игорь Каляпин не припомнили случаев, чтобы психически больной человек состоял в вооруженном формировании, а Светлана Ганнушкина* отметила, что убитые в ходе спецоперации психически больные люди потом признавались пособниками боевиков.

По его словам, нельзя допускать ухода боевиков. "То, что они скрылись у дяди, в этом нет ничего удивительного. Но вопрос заключается в том, что нельзя допускать ухода боевиков после боевого столкновения. Вообще нельзя допускать ситуаций, когда дело доходит до боевого столкновения. До него должна была быть проведена серьезная агентурная и оперативная работа, чтобы предотвратить подобные вылазки. Вот основа работы спецслужб. В таком случае эти люди были бы задержаны до нападения на пост ДПС", - отметил он.

Гончаров также считает, что у силовиков не было информации, где могут скрываться подозреваемые в нападении, поэтому режим КТО был введен не после обстрела поста в ночь на 28 марта, а только после ранения полицейского. "Сразу после нападения у них должна была быть четкая информация о нападавших, о том, где они скрываются. По крайней мере они должны были найти выходы на предполагаемых боевиков сразу после нападения на пост. А КТО ввели после того, как у них уже было достаточно информации", - предположил он.

Жители Ингушетии не всегда довольны действиями силовиков во время КТО, сказал корреспонденту "Кавказского узла" ингушский общественный деятель, пожелавший остаться неназванным. "Силовики позволяли себе беспредел и вседозволенность. Было время, когда режим КТО позволял делать все, что угодно. Агрессия, грубость, превышение полномочий и даже грабеж были частью их действий. В последние годы было меньше нарушений, но не могу сказать, что все действия были в рамках закона", - отметил он.

При этом он исключает, что силовики могут выдать за боевиков обычных граждан. "Такое у нас исключается. Если силовики назвали определенные фамилии, значит они реально причастны к нападению. Сейчас остается подождать полной информации от правоохранительных органов, чтобы понять цель и мотивацию нападавших", - отметил он.

От поста "Волга -14" до Малгобека на дороге Владикавказ-Ингушетия есть еще посты полиции, но их при желании можно обойти, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ингушский общественный деятель, эколог Якуб Гогиев. "Там есть ещё один пост, но его можно и по другим дорогам объехать. Что касается отношения жителей к действиям силовиков во время КТО, то люди реагируют по-разному, есть те, кто жалуется, но есть те, кто считает, что иначе никак, есть и равнодушные", - сказал он.

Общественный деятель из Ингушетии Альберт Дарбазанов сообщил об усиленных постах силовиков на дороге Владикавказ- Ингушетия. На дороге "между Владикавказом Северной Осетии и Ингушетией чувствуется напряженная обстановка - усиленные посты силовиков бронежилетах и касках на постах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нападение на пост ДПС произошло на границе двух республик, но на территории Северной Осетии. "Атака велась на пост полиции, расположенный на территории Северной Осетии на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское", – указало следственное управление СКР по Северной Осетии.

31 марта МВД Северной Осетии объявило об усилении в республике мер безопасности после нападения на пост ДПС на границе с соседней Ингушетией. Дополнительные наряды полиции направлены на КПП, расположенные на административных границах с соседними регионами.

В сообщении МВД по Ингушетии сказано, что из автоматов был обстрелян "пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии". МВД по Ингушетии на своем сайте также опубликовало видео обстрелянного поста ДПС. Из этого ролика следует, что пост действительно расположен на перекрестке автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское рядом с мечетью, АЗС и магазином стройматериалов. По данным сервиса "Яндекс. Карты", пост ДПС находится (координаты 43.217256, 44.697542) на территории Северной Осетии.

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